Netflixで『古畑任三郎』シリーズの配信がスタートNetflixで『古畑任三郎』シリーズの配信がスタート。フジテレビが運営する「FOD」以外でのサブスク視聴が難しかったキラーコンテンツの解禁にSNSが沸いている。『古畑任三郎』シリーズとは脚本家の三谷幸喜氏が全話の執筆を担当し、俳優・田村正和さんが“黒ずくめで現れ事件を解決する奇妙な警部補”古畑任三郎を演じたフジテレビ制作の超人気ドラマ。今回、Netflixでの配信は第1