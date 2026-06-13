突然の“来襲”楽天は６月10日、三木肇監督（49）が休養すると発表し、現在は塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行を務めている。シーズン途中で指揮官が事実上の“解任”となったことに、選手、関係者は呆然啞然。ベンチ裏は大混乱に陥った。「シーズン中にこのような形となってしまい不本意です……」球団に託した三木前監督のコメントからは悔しさがにじみ出ていた。「９日の巨人戦終了後、球団幹部がいる部屋から三木前