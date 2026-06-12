任天堂は11日、公式Xにて『Nintendo Switch 2』の多言語対応版において、買い占め等の疑いがある注文を複数確認したことを理由に一時的に販売を停止していたことを公表した。【画像】「Switch 2」値上げ！価格変更する各本体・プランの値段一覧またこれを受け、今後の多言語対応版の購入条件を変更することも発表。日本語・国内専用版の購入条件に変更は発生しない。【Nintendo Switch 2（多言語対応）の購入に必要な条件】・2