ゴディバ ジャパンは、母の日に向けて、「マザーズデー スペシャルギフト」を4月8日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップにおいて、また、アイスの詰め合わせ「フラワークーラーバッグセット」を4月20日から順次、全国のスーパーマーケットで、販売する。

「マザーズデー スペシャルギフト」は、“ありがとう”の気持ちを伝えるギフトセット。大切な人へ、そして母の日の贈り物にぴったりの、2種類のギフトになっている。



「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆ボトルセット EC」

「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆ボトルセット EC」（ゴディバ オンラインショップ限定）は、春らしい色とりどりの花を表現したフラワー形のパッケージの心躍るチョコレートの詰め合わせと、オリジナルデザインのステンレスボトルをセットにした。



「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆フラワーセット EC」

「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆フラワーセット EC」（ゴディバ オンラインショップ限定）は、春らしい色とりどりの花を表現したフラワー形のパッケージの心躍るチョコレートの詰め合わせと、3色のローズで感謝の気持ちを表したプリザーブドフラワーボックスをセットした。



「フラワークーラーバッグセット」

「フラワークーラーバッグセット」は、アイス4種類をゴディバオリジナル保冷バッグにバラエティ豊かに詰め合わせた。母の日にもおすすめの詰め合わせセットになっている。

［小売価格］

マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆ボトルセット：5400円

マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆ボトルセット EC：5400円

マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆フラワーセット EC：8250円

フラワークーラーバッグセット：1706円

（すべて税込）

［発売日］4月8日（水）から順次

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp