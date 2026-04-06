韓国発の男性グローバルグループ・ＮＣＴの派生グループ・ＷａｙＶをメインに活動していたテンが、８日付で所属事務所・ＳＭエンターテインメントと専属契約が終了すると発表した。グループ活動には引き続き参加できるよう調整するという。ＮＣＴは３日、マークが事務所との専属契約が８日付で満了となり、グループから脱退することを発表したばかりだった。

【以下、ＳＭエンターテインメント全文】

こんにちは、ＳＭエンターテインメントです。

ＷａｙＶにたくさんの関心と愛情を送ってくださるファンの皆さんに、心より感謝申し上げます。

弊社はテンと今後の活動について深く話し合い、４月８日付で専属契約を終了することをご報告いたします。また今後、ＷａｙＶおよびＮＣＴグループ活動にテンが参加できるよう調整していく予定です。

デビュー以来、グループ活動はもちろんソロアーティストとしても優れた影響力を見せてきたテンに感謝の思いを伝え、テンの新たな門出を心より応援します。

弊社はこれからもＷａｙＶメンバーの活動を惜しみなく支援する予定であり、ＷａｙＶを応援してくださるファンの皆さんのためにより最善を尽くします。

ありがとうございます。