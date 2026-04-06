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YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【最新】iAEON激変！トップ画面のバーコード表示やWAON取り込み機能を解説」と題した動画を公開した。動画では、大幅にリニューアルされた「iAEON」アプリの新たな機能と変更点について詳しく解説している。



今回のリニューアルにおける主な変更点は、トップ画面への会員コード表示、「AEON Pay」の操作性向上、そして「WAONカード」の取り込み機能の3点である。



まず、これまで「AEON Pay」ボタンを押さなければ表示されなかった会員コードが、アプリ起動後すぐにトップ画面へ表示されるようになった。わしっし氏は「レジで使おうとしても、なぜか広告が出てきて（中略）煩わしさを感じていた人も解消されるのでは」と評価している。また、オーナーズカードの利用者も、設定画面から適用のON/OFFを切り替えることが可能だ。



次に、「AEON Pay」のボタンがフッター中央の押しやすい位置に配置された。さらに「イオンのサービス」というタブが新設され、お気に入り機能を自分好みにカスタマイズできる。



最も注目すべきは、プラスチック製の「WAONカード」をアプリに取り込める新機能だ。これにより、複数のWAONカードをスマートフォン1台にまとめることができ、残高やポイントの合算が可能となる。ただし、取り込み完了後は元のWAONカードが利用できなくなる点や、取り込み後のAEON Pay残高が合計5万円を超えない範囲であることなど、いくつかの注意点が存在する。



同日には、旧「イオンウォレット」アプリが「AEON Payアプリ」としてリニューアルされている。クーポン利用などの機能面でiAEONアプリとの使い分けが必要になる点も指摘された。現在、iAEONアプリでは新規会員登録や紹介コードの入力で「WAON POINT」がもらえるキャンペーンも実施中である。便利な新機能の全貌は、ぜひ動画で詳細を確認してほしい。