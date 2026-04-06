ぽんっと置くだけ♡嫌〜なアレをまとめて対策できる便利グッズ

家の中の気になるダニや、嫌〜なニオイ。まとめて対策できれば…と思ったことありませんか？そこでご紹介するのが、ダイソーで購入できるアース製薬のダニよけ商品。ポンっと置くだけでダニ対策、消臭対策が可能で、さらにさわやかないい香りもするんです！さっそくチェックしていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：アースダニよけ ヨケルンダニ！ ソープの香り 2ヵ月

価格：￥550（税込）

内容量（約）：10.5mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4901080335111

ダイソー×アース製薬！よく知るメーカー品が買える安心感

今回ご紹介するのはダイソーで購入した『アースダニよけ ヨケルンダニ！ ソープの香り 2ヵ月』。

実はほかのお店でも見かけたことがある商品なのですが…。

パッケージを見ると、ダイソーとアース製薬のそれぞれのブランドロゴが！なんとこちらはダイソー用の商品のようです。

アース製薬公式HPに掲載されている商品は効果持続期間が3ヵ月なのに対し、ダイソー用は2ヵ月。また価格も違っていて、オープン価格のためお店にもよりますが参考にした大手通販サイトでは776円（税込）、ダイソー商品は550円（税込）となっています。

1ヵ月分で比べると通販サイトが258.6円、ダイソーが275円となるため、決してお得というわけではありませんが、普段のお買い物のついでで買えるという手軽さ、そして送料などを踏まえるとダイソー用もおすすめです。

ダニよけだけじゃなく消臭効果も期待できるスグレモノ！

『アースダニよけ ヨケルンダニ！ ソープの香り 2ヵ月』は、化学合成殺虫成分不使用なので、赤ちゃんやペットがいる家庭でも使いやすいのがうれしいポイント。

またダニよけだけでなく、お部屋のイヤな臭いを消臭し、さわやかなソープの香りが広がります。また、パッケージにあるQRコードで取り換え日の通知設定が可能と、至れり尽くせりです。

準備はシンプルで薬液パックを一度取り出し、アルミシールをはがしたら容器に戻して、気になる場所に置くだけ。

設置時は壁や家具から5cm以上離して、安定した場所に立てて置きましょう。また、窓から薬剤が減っていく様子が見えるので、成分がしっかりと広がっていることを実感できますよ！

今回はダイソーで購入した『アースダニよけ ヨケルンダニ！ ソープの香り 2ヵ月』をご紹介しました。ただ置いておくだけで、ダニ対策と消臭対策ができちゃうスグレモノ。

気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。