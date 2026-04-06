佐久間大介が自身のXを更新。台湾滞在中にサウナで測ったという体重を公開し、ファンから驚きの声が寄せられている。

【写真】佐久間大介の体重／『Tarzan』『anan』でバキバキ腹筋を披露した佐久間大介

■佐久間大介、台湾滞在中に測った体重を公開

佐久間は「#マテムり で話してたやつで、この間台湾行った時サウナで測ったやつ」とつづり、体重計の写真を投稿。表示された数値は55.2キロで、スリムな体型があらためて注目を集めた。

佐久間は身長168cmであることを雑誌などで公表しており、バキバキの腹筋を披露したこともあるなど、日頃から身体づくりに励んでいることでも知られている。今回公開された数値からは、鍛え上げられた体と軽やかなスタイルがうかがえる。

SNSでは「軽っ！！！」「思った以上に軽かった…」「細いのにちゃんと筋肉あるのすごい」「努力の賜物」「あのバキバキのからだでこの軽さ」「こんな貴重なものを見せていただける世界線」「ダイエット頑張ろう」といった驚きの声が寄せられている。

■『Tarzan』『anan』でバキバキ腹筋を披露した佐久間大介

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