『豊臣兄弟！』にあわせ実現 滋賀・西教寺「客殿」内部、史上初一般公開 「秀吉公の玉座の間」「光秀の唯一現存する肖像画の実物」など披露へ【概要】
NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送にあわせ、天台真盛宗総本山・西教寺（滋賀県大津市坂本）の「客殿」内部が史上初めて一般公開される。
【画像】史上初の一般公開！ 西教寺客殿（桃山御殿）&内部 光秀の肖像画も
西教寺は、全国に約400の末寺を持つ、天台真盛宗（てんだいしんせいしゅう）総本山。聖徳太子が恩師である高麗の僧慧聡（えそう）のために創建されたと伝えられている。その後、久しく荒廃していたが、慈恵大師良源上人が復興、念仏の道場とした。元亀2（1571）年、織田信長による比叡山焼き討ちの際に焼失し、坂本城主であった明智光秀が再建した。
客殿は、豊臣秀吉が晩年を過ごしたとされる伏見城から移築したという。秀吉公の玉座の間や狩野派による襖絵が残され、豪華絢爛な桃山文化を間近で体験できる。客殿公開に合わせて、光秀の唯一現存する肖像画の実物も公開される。
■西教寺「客殿内部初公開」概要
会期：2026年4月25日（土）〜5月10日（日）、2026年11月7日（土）〜12月6日（日）
会場：西教寺（大津市坂本5丁目13-1）
拝観時間：午前9時〜午後5時（拝観受付午後4時半終了）
観覧料金：拝観料（大人500円）に含まれる
主催：西教寺
協力：（公社）びわ湖大津観光協会、坂本観光協会、（一社）比叡山・びわ湖DMO
【画像】史上初の一般公開！ 西教寺客殿（桃山御殿）&内部 光秀の肖像画も
西教寺は、全国に約400の末寺を持つ、天台真盛宗（てんだいしんせいしゅう）総本山。聖徳太子が恩師である高麗の僧慧聡（えそう）のために創建されたと伝えられている。その後、久しく荒廃していたが、慈恵大師良源上人が復興、念仏の道場とした。元亀2（1571）年、織田信長による比叡山焼き討ちの際に焼失し、坂本城主であった明智光秀が再建した。
■西教寺「客殿内部初公開」概要
会期：2026年4月25日（土）〜5月10日（日）、2026年11月7日（土）〜12月6日（日）
会場：西教寺（大津市坂本5丁目13-1）
拝観時間：午前9時〜午後5時（拝観受付午後4時半終了）
観覧料金：拝観料（大人500円）に含まれる
主催：西教寺
協力：（公社）びわ湖大津観光協会、坂本観光協会、（一社）比叡山・びわ湖DMO