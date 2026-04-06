自衛隊栃木地方協力本部の公式X（@tochigi_pco）で、広報役の公式ねこ『羊子ちゃん』目線の投稿が反響を呼んでいます。同本部の松田桃子本部長のねこ好きが高じて誕生した公式ねこ『羊子ちゃん』。その「〜〜したにゃ」というコミカルな語り口と愛らしい写真の一連の投稿が累計で1万件以上の「いいね」を集めています。



【写真】「かわいい♡」自衛隊栃木地方協力本部「公式ねこ」羊子ちゃん

一般家庭の猫を公式ねこに委嘱

自衛隊栃木地方協力本部では、3月13日に「公式ねこ」としての委嘱式が行われました。同本部では、幅広い層への広報に役立てたいとの考えから、今回の委嘱に至りました。羊子ちゃんは宇都宮市内の一般家庭で飼われているメスねこです。美しい黒毛が特徴で、社交性があり人慣れもしています。飼い主との散歩が日課となっています。「かわいい羊子ちゃんをきっかけに自衛隊へ興味を持ってもらいたい」と松田本部長も期待しており、今後、持ち前の愛らしさを武器に、SNSやイベントでPRを担う予定です。



委嘱式の様子を伝える投稿には、松田本部長に抱えられた羊子ちゃんの姿と委嘱状が収められています。本部長が自ら手渡した委嘱状には羊子ちゃんのかわいらしい肉球印も押されています。この投稿にユーザーからは「どんなお仕事するのかニャ〜」「かっこいいにゃ」「頼むにゃ」といった羊子ちゃんに語りかけるような温かい応援コメントが寄せられています。



早速の任務！陸上自衛隊宇都宮駐屯地に表敬訪問

委嘱後の任務として、陸上自衛隊宇都宮駐屯地の中央即応連隊へ表敬訪問した様子も公開されました。「本日の来訪者名ボード」には、松田本部長の名前の隣に『羊子様』と記載されています。羊子ちゃんは表敬先で、訓練の様子や最新の装備を見学しました。なお、撮影は部隊の許可を得て、安全に配慮して行われました。



中央即応連隊とは、栃木県宇都宮市（宇都宮駐屯地）に所在し、国際平和協力活動など、海外へ最初に派遣される部隊です。実際の投稿には「世界で活躍する部隊なんだって」「かっこよ」と、羊子ちゃんらしい素直な感想が添えられています。見学後の中央即応連隊長との懇談の場では、連隊長と戯れる一面もあり、リラックスした様子が印象的です。

そのような精鋭部隊と愛らしい羊子ちゃんというギャップに、SNS上では「緊張感漂う訓練の隊員にひと時の癒しを与えているのかしら」「癒しに感謝」「これからも応援するね」「かわいい」といった声が上がっています。羊子ちゃんの今後の任務が楽しみですね。



▽出典

・ 自衛隊栃木地方協力本部 公式X／【自衛隊とちぎ地本公式ねこ】羊子ちゃん 自衛隊栃木地方協力本部で委嘱式（いしょくしき）に出席したにゃ