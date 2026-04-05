映画『鬼の花嫁』玲夜（永瀬廉）が仕掛ける、柚子（吉川愛）の孤独を溶かす究極のサプライズシーン公開

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3月27日から劇場公開されている、永瀬廉（King & Prince）と吉川愛がダブル主演映画『鬼の花嫁』の玲夜（永瀬廉）が柚子（吉川愛）へ年齢分の誕生日プレゼントを贈る、名シーンが解禁された。

■玲夜が仕掛ける、柚子の孤独を溶かす究極のサプライズ！“年齢分の誕生日”シーン！

解禁されたのは、これまで家族から誕生日を祝ってもらえなかった柚子。そんな柚子に玲夜が、出会う前の年月分を遡り、溢れんばかりの愛を贈る至極のサプライズシーン。

このシーンは、これまでの取材で永瀬廉がお気に入りとして挙げているシーンのひとつ。“絶望的な夜”に玲夜と出会い、鬼龍院家に迎え入れられた柚子。玲夜との新しい生活で徐々に笑顔を取り戻していく柚子に、さらに大きな愛情が示される場面。

これまで家族から祝われなかった分の寂しさを埋めるように部屋いっぱいに置かれた玲夜からのプレゼント。無邪気に喜びプレゼントを開ける柚子を優しく見つめながら、時折照れくさそうに笑みをこぼす玲夜。運命に導かれた二人が、真実の愛を育み始める、ときめきと幸せに満ちた名シーンとなっている。

実際の撮影も、和やかな雰囲気で進んだという。柚子がテントで遊ぶ場面では、吉川の自然な笑顔を引き出すために、監督から永瀬に「何か面白いこと言って柚子を笑わせて！」と急遽無茶ぶりが入った一幕も。戸惑いながらも監督のオーダーに応える永瀬の姿が、吉川の笑いを誘い、見事1発OKとなったのだとか。これだけにとどまらない、玲夜から柚子への一途な愛が溢れる、心ときめくシーンの数々をぜひ劇場で堪能したい。

■吉川 愛の誕生日を祝う、仲良しメイキング映像も公開！

W主演の吉川本人も撮影中に誕生日を迎えており、キャスト・スタッフが総出でサプライズを仕掛けた様子を収めたメイキング映像もこの度公開された。

この日は、玲夜と、2人の運命を阻む妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）がお互いの花嫁である柚子と花梨（片岡 凜）を懸けて死闘を繰り広げる撮影日。撮影の合間に、密かにサプライズの準備を進めていたという永瀬と伊藤、そして片岡。何も知らない吉川に、監督から花束が、永瀬、伊藤、片岡から特製ケーキにバルーン、プレゼントが贈られた。

劇中の「年齢分の誕生日」シーンさながらに、現実でもキャスト・スタッフらからの“最高の愛”に包まれた吉川。キャスト陣の確かな信頼関係が、作品の純度をさらに高めていることを確信させる、メイキング映像となっている。

■3週目の鑑賞特典は＜イベントビハインドムービーが先行視聴できる二次元コード＞の上映に決定！

さらに、3週目の鑑賞特典として、イベントビハインドムービーが先行視聴できる二次元コードの上映が決定。4月10日より全国の上映劇場にて、本編の上映終了後にスクリーンに映し出される二次元コードを読み込むと、本作のイベントの裏側に密着したスペシャルメイキング映像を先行して観ることができる。

永瀬、吉川を筆頭に、劇中衣装で映画さながらの結婚式場で行った製作報告会や、貴重な和装姿で大ヒットを祈願したイベント、豪華キャスト勢ぞろいで行った公開前夜祭など、数々の話題を呼んだイベントの裏側が収められている。

■映画情報

『鬼の花嫁』

3月27日(金)から劇場公開中

原作：クレハ『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）

コミカライズ：作画・富樫じゅん／原作・クレハ（スターツ出版『noicomi』）

出演：永瀬廉 吉川愛

伊藤健太郎 片岡凜 兵頭功海 白本彩奈 田辺桃子 谷原七音

尾美としのり 眞島秀和 陽月華 橋本淳 嶋田久作 尾野 真千子

監督：池田千尋

脚本：濱田真和

主題歌：「Waltz for Lily」King ＆ Prince

イメージソング：「Ray」由薫

配給：松竹株式会社

(C)2026「鬼の花嫁」製作委員会

■関連リンク

『鬼の花嫁』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/onihana/

King & Prince OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/