「神がかっていてしんどい」坂口健太郎、桜の下での“短髪ヒゲ眼鏡”姿に「とってもセクシー」「色気ダダ漏れ」
俳優の坂口健太郎さんは4月4日、自身のInstagramを更新。桜の下でのプライベートショットを披露しました。
【写真】坂口健太郎、桜との“色気ダダ漏れ”ショット
この投稿にコメントでは「メガネのケンタロさんがどストライクすぎて神がかっていてしんどい」「桜と健太郎くん どちらも美しい」「桜に健太郎さん、短髪に眼鏡、とても似合っててかっこいいです」「見たことのない健太郎さんで戸惑ってます」「花より健太郎だね」「短髪ヒゲ眼鏡とってもセクシー」「色気がダダ漏れ〜」などの声が寄せられています。
【写真】坂口健太郎、桜との“色気ダダ漏れ”ショット
「どストライクすぎて神がかっていてしんどい」坂口さんは、桜の絵文字を添えて3枚の写真を投稿。桜の木の下にたたずむ、黒いトップスに眼鏡をかけた坂口さんの姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「メガネのケンタロさんがどストライクすぎて神がかっていてしんどい」「桜と健太郎くん どちらも美しい」「桜に健太郎さん、短髪に眼鏡、とても似合っててかっこいいです」「見たことのない健太郎さんで戸惑ってます」「花より健太郎だね」「短髪ヒゲ眼鏡とってもセクシー」「色気がダダ漏れ〜」などの声が寄せられています。