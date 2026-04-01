「俺が一番ハードル高い」イングランド撃破の日本代表“主将”が試合後に思わず本音 「僕が巻いて負けたと言われるのは嫌なので…」【現地発】

「俺が一番ハードル高い」イングランド撃破の日本代表“主将”が試合後に思わず本音 「僕が巻いて負けたと言われるのは嫌なので…」【現地発】