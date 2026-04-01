「俺が一番ハードル高い」イングランド撃破の日本代表“主将”が試合後に思わず本音 「僕が巻いて負けたと言われるのは嫌なので…」【現地発】
［国際親善試合］日本 １−０ イングランド／３月31日／ウェンブリー
日本代表は現地３月31日、聖地ウェンブリー・スタジアムで強豪イングランドと対戦。22分にカウンターから三笘薫が決めた１点を守り切り、１−０で歴史的勝利を挙げた。
キャプテンマークを巻いて右ウイングバックでプレーした堂安律は試合後、浮かれた様子は一切なく、今後を見据えて次のように印象を語った。
「やることはシンプルで、今日はこのように勝てましたけど、もう一回やってもちゃんと勝てるようなクオリティになっていくっていうのはそうですし、守備のところではかなり手応えありましたけど、ボールを持つところでファーストゾーンのところをもうちょい打開できるところもありました」
怪我で離脱中の主将・遠藤航と南野拓実がハーフタイムのドレッシングルームや試合後の円陣に加わったことについては、「彼らの能力値は全員わかってるんで、彼らの力が必要なことも全員わかってますし。かなり頼もしい人たち控え室に戻ってきていたので、非常に嬉しかったですね」とコメントし、こう本音をこぼした。
「僕が（キャプテンマークを）巻いて負けたって言われるのは嫌なので。航君はずっと勝ってるし、拓実君はブラジルに勝ったし。俺が一番ハードル高いよな」
遠藤が不在のため、この英国遠征のキャプテンに指名され、見事に２連勝に導いた10番は、記者陣を笑わせて、その場を立ち去った。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】日本がイングランド相手に鮮やかな先制点！ 高速カウンターから中村敬斗→三笘薫でゲット！
日本代表は現地３月31日、聖地ウェンブリー・スタジアムで強豪イングランドと対戦。22分にカウンターから三笘薫が決めた１点を守り切り、１−０で歴史的勝利を挙げた。
キャプテンマークを巻いて右ウイングバックでプレーした堂安律は試合後、浮かれた様子は一切なく、今後を見据えて次のように印象を語った。
「やることはシンプルで、今日はこのように勝てましたけど、もう一回やってもちゃんと勝てるようなクオリティになっていくっていうのはそうですし、守備のところではかなり手応えありましたけど、ボールを持つところでファーストゾーンのところをもうちょい打開できるところもありました」
怪我で離脱中の主将・遠藤航と南野拓実がハーフタイムのドレッシングルームや試合後の円陣に加わったことについては、「彼らの能力値は全員わかってるんで、彼らの力が必要なことも全員わかってますし。かなり頼もしい人たち控え室に戻ってきていたので、非常に嬉しかったですね」とコメントし、こう本音をこぼした。
「僕が（キャプテンマークを）巻いて負けたって言われるのは嫌なので。航君はずっと勝ってるし、拓実君はブラジルに勝ったし。俺が一番ハードル高いよな」
遠藤が不在のため、この英国遠征のキャプテンに指名され、見事に２連勝に導いた10番は、記者陣を笑わせて、その場を立ち去った。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】日本がイングランド相手に鮮やかな先制点！ 高速カウンターから中村敬斗→三笘薫でゲット！