俳優の矢代卓也(26)が31日、自身のXを更新。同日をもって所属事務所を退所し、芸能活動に区切りをつけると発表した。

矢代は「この度、2026年3月31日をもちまして、契約満了に伴い、ソニー・ミュージックエンタテインメントを退所し、芸能活動に一区切りをつけることといたしました」とし、「これまで約11年間にわたり支えてくださった関係者の皆様、そして温かく応援してくださった皆様に、心より深く感謝申し上げます」と感謝を記した。

自身が所属する演劇集団「劇団番町ボーイズ☆」について「立ち上げから最後まで一員として関わらせていただき、数多くの貴重な経験を積ませていただきました」とつづり、「そこで得たすべての経験を、今後の人生における大切な糧とし、新たな道に向かって一層精進してまいります」と決意を記した。

「これまで支えてくださったすべての皆様とのご縁を大切にしながら、これからの人生を歩んでいきます。改めまして、本当にありがとうございました」と呼びかけた。

1999年7月9日生まれ、千葉県出身の矢代は、「ミュージカル・テニスの王子様3rdシーズン」の葵剣太郎役、舞台「青のミブロ」彩芽役など、舞台を中心に活躍した。