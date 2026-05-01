漫画『テニスの王子様』（作者・許斐剛）シリーズの完結を記念したイベント『原作『テニスの王子様』シリーズ完結記念！テニプリサプライズ☆サミット』が、7月19日に東京国際フォーラムホールAで開催される。原作者・許斐剛氏の描き下ろしイベントキービジュアルが解禁となり、オフィシャル先行チケット（抽選）の受付がスタートした。【画像】連載27年に幕！『テニプリ』完結記念イベントのビジュアル解禁『テニスの王子様』