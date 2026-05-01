１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、男子テニスでアジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が、今季限りでの引退を表明したことを報じた。ゲスト出演の松岡修造氏は「修造チャレンジ」で出会った１１歳の時から見つめ続けてきた錦織の引退に「正直言いますね。この決断は相当、彼にとって葛藤があったはずです」と