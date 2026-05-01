今季限りでの現役引退を１日に発表した男子テニスの元世界４位の錦織圭（３６＝ユニクロ）に、女子で元世界ランク１位の大坂なおみが言及した。大坂は自身のインスタグラムのストーリーに、錦織の写真とともに「日本のレジェンド」と投稿。さらに、別の投稿では「ケイがどれだけ私に影響を与えたか、彼は知らないでしょう。幼いころはいつも彼の試合を見て、同じようにプレーしたいと思っていた」と憧れの存在だったことを告白