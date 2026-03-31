この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「【改悪多数】三井住友カード・ファミペイPOSA・JQエポスが…！3月・4月の重要クレカ・コード決済改定まとめ」と題した動画を公開した。動画では、3月と4月に実施されるクレジットカードやコード決済の重要な改定内容について、全10項目にわたり詳細な解説が行われている。

動画前半では3月の改定を振り返る。三井住友カードでは、年間利用金額の集計対象外として「au PAY」や「Kyash」へのチャージが追加された。また、3月24日からは「PayPayポイント」と「Vポイント」の相互交換がスタート。一方で、Vpassアプリ経由での他社ポイントへの移行サービスが3月31日をもって終了することが報告された。

続いて4月からの改定では、「ファミペイPOSAキャンペーン」の対象商品が、4月1日より「Apple Gift Card」と「Google Play ギフトカード」のみに限定される変更を解説。また、「Kyash」ではクレジットカードからチャージした残高での決済還元率が0.2%から0%へと引き下げられる。さらに、「JQ CARD エポスゴールド」の「選べるポイントアップショップ」でのボーナスポイントも3倍から2倍へと減少するなど、厳しい改定が続いた。

一方で、明るいニュースとして4月6日から従来の「イオンウォレット」アプリが「AEON Pay」アプリへとリニューアルされることが紹介された。これにより、プラスチック型WAONカードの残高を取り込める新機能が実装される。相次ぐ改定のなか、各ポイントや決済手段の変更点を正確に把握し、今後の運用ルートを見直す重要性が浮き彫りとなった。

YouTubeの動画内容

01:51

三井住友カードの改悪（集計対象外の追加）
06:11

PayPayポイントとVポイントの相互交換スタート
11:40

ファミペイPOSAキャンペーンの対象商品変更
13:55

Kyashバリューの決済還元率が0%に
17:48

新アプリ「AEON Pay」の登場と新機能

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