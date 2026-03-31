全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、4月11日から17日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は4月1日から7日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,000マイル

東京/羽田〜庄内・富山・大阪/関西線、大阪/伊丹〜福岡・大分線、札幌/千歳〜女満別線、福岡〜宮崎線、長崎〜対馬線

・4,000マイル

東京/羽田〜女満別・函館・鳥取・萩石見・松山・佐賀・大分・長崎線、大阪/伊丹〜函館・秋田・鹿児島・沖縄/那覇線、神戸〜札幌/千歳線、名古屋/中部〜秋田・長崎線、札幌/千歳〜小松・仙台線、沖縄/那覇〜鹿児島線

・6,000マイル

東京/羽田〜沖縄/那覇線、札幌/千歳〜福岡線、静岡〜沖縄/那覇線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。