毎年、ロンドンの春を彩る世界最高峰の園芸の祭典、RHSチェルシー・フラワー・ショー。2026年5月に開催される同イベントにおいて、ガーデンノームが復活する。



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英国王立園芸協会(RHS)は長年継続してきた装飾品への禁止措置を解除することを確認した。100年を超えるショーの歴史において、この規則が緩和されるのは今回で2度目となる。



ガーデンノームはヨーロッパの伝承に登場する地中の宝を守る小人をかたどった庭用の置物だ。とんがり帽子をかぶり、白いひげをたくわえた愛らしい姿が特徴で、庭に幸運をもたらす縁起物として親しまれている。一方で、ロンドンの社交界を象徴する厳格な美学を重んじてきた同ショーでは、品位を損なう「俗っぽい装飾」として展示が厳しく制限されてきた背景がある。



今回の解禁はRHSが継続的に展開する「学校ガーデニング・キャンペーン」への資金調達を目的としたものだ。学童が植物と直接触れ合う機会を提供し、ウェルビーイングや環境意識の向上を促進する活動を支援する。



取り組みの一環として、多数の著名人が招待され、各自がノームを装飾する。完成した作品は会場で披露された後、オークションにかけられる予定だ。遊び心あふれる置物たちは、好奇心を刺激し、ガーデニングの喜びを強調するために設計された特別展示スペース「RHSとキングス・ファウンデーションのキュリアス・ガーデン」で見ることができる。



展示エリアの着想源となったのは、チャールズ国王のグロスターシャー州の邸宅、ハイグローブの伝統だ。現地では、スタンプリー(石庭)の片隅にノームが隠れている光景が名物となっている。



RHSはキングス・ファウンデーションと提携し、当該の庭園を製作。5月19日から23日までロイヤル・ホスピタル・チェルシーの会場で開催される2026年のショーで初公開される。設計は園芸家兼テレビ司会者のフランシス・トフィルが担当し、デビッド・ベッカムやアラン・ティッチマーシュらアンバサダーが協力している。



すでにペイントへの参加を表明している著名人には、女優のケイト・ブランシェット、作家のメアリー・ベリー氏、ミュージシャンのブライアン・メイ、作家のフローエラ・ベンジャミンらが名を連ねており、開催に向けてさらなる顔ぶれが発表される予定だ。



RHSが前回、この禁止措置を解除したのは2013年の創立100周年記念行事で、当時はシンガー・ソングライターのエルトン・ジョンや女優のジョアンナ・ラムリーといった著名人も参加した。



RHSのクレア・マターソン事務局長はこう話す。「ガーデニングの喜び、地球にとっての植物の力、そして庭に座っているだけで得られる安らぎが、これほどまでに必要とされたことはかつてありません。私たちは人々にガーデニングを心から楽しんでほしいと考えています。ノームの禁止を解除することで、子供たちのガーデニングへの好奇心を呼び覚ます一助となるでしょう」



（BANG Media International／よろず～ニュース）