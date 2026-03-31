私は新卒から13年近く、同じコンサルティング会社に在籍していたため、多くの人たちが会社を辞めていくのを見てきました。

コンサルティング会社は人材の流動性が高い業界です。

そのため、「キャリアアップのための転職」、つまり給料が上がる転職をする人もしばしば存在していました。

中には、給与が1.5倍、2倍になる人もいて、そうした人たちが辞めていくのを見て、なんとなく「置いて行かれた気分になる」とこぼす同僚もいたことを覚えています。

最近では、私が会社員をしていた頃よりも、転職ははるかに一般的になってきていますから、こうしたことは今では珍しくないのではないかと推測しています。

しかし、「ひとつの場所にとどまって、キャリアを積み上げる」という選択肢も、決して悪いものではありません。

今回は、その話をします。

転職で給料が上がる人は三分の一にすぎない

まず、客観的な話をすると、厚生労働省の調査では、「転職後に給料の上がった人」の割合は、37.2％です。

データ引用：厚生労働省「令和5年雇用動向調査」

実は、三分の一の人しか、給料が上がる転職をしていません。ちなみに「変わらない」人は約29％。残りの三分の一のひとは、給料が下がる転職をしています。

これが何を示しているのかと言えば、 転職はそれほど甘いものではない 、ということです。

このように言うと、「転職の動機は給与面だけじゃないよ」

という人もいるでしょう。

そのとおりで、上の調査でも、転職の理由が給与や労働条件にあると回答した人は、全体の16％程度しかおらず、「給与」というよりも、別の理由の人が多くなっています。

仕事の内容に興味を持てない 自分の能力を生かせない 人間関係が好ましくない 会社の将来に不安がある

など、 給与以外の理由による転職もとても多い のです。

ただ、これらを見ていくと、「今の職場に文句はないけど、新天地で挑戦したいから」

という転職は極めて例外的だとわかります。

多くの人は「今の職場が嫌だから」という理由で転職しています。

ですから、なによりもまず 「今の職場と仕事」に対して、不満がない人は、すぐに「転職」を考える必要はないと思います 。

なにせ「勝ち逃げ」に見えた同僚も、本音は「今の職場が嫌だから」ということは珍しくないのですから。

むしろ、 一流の仕事を目指すならば、絶対に安易に転職してはならない のです。

コンサルティング会社の欲しかった人

私が在籍していたコンサルティング会社は、ほとんどが中途採用の人材で占められていました。

そして中途採用のときに人気があった人材は、前職を2年、3年程度でやめている人材ではありませんでした。

そうした人材はたいてい、前の仕事も中途半端な状態でやめており、「専門的な知見」を持っているわけではなかったからです。

コンサルティング会社が外部の人材を登用する最も大きな理由は「業界知識」を仕入れるためです。

製造業のコスト管理、半導体のスペック、商社の与信など、外部からはわからないことはたくさんあります。

ですから、 少なくともその世界で5年から8年以上は在籍 しており、できれば 小さいチームであっても管理職として部下を束ねて数字に責任を持っている人 が理想です。

そういう人に対しては、コンサルティング会社は惜しみなく高額の年棒を提示しました。

なお、2、3年程度、あるいは管理職経験を経ずに前職をやめている人は「ポテンシャル採用」の枠になり、「頭が切れる」「経歴の見栄えが良い」という理由で採用することもありましたが、それほど高額の年棒を提示するわけではありません。

入ってからがんばれ、という位置づけです。

話がそれましたが、そういう理由から、

「ひとつの場所にとどまって、ひとつの業界・業種での専門的なキャリアを積み上げる」

という選択肢は、給与の上がる転職のためには、実はそれなりに合理的です。

だから、繰り返しになりますが、

「新天地で挑戦したいから」

という理由で辞めていく人を、うらやましく思う必要はありません。焦りを感じる必要もありません。

ひとつの場所で、じっくり積み上げないと得られないキャリア、というものが、人生の中盤からは絶対に必要になる からです。

管理職やリーダーになる前に、その業界のことを「わかった」気になって、早々に転職してしまうことは、なんともったいないことか。

「転職すべきとき」とはいつか

ただし、いつまでもダラダラと、同じ職、同じ仕事にとどまるのも考え物です。

では、「転職すべきとき」とは、具体的にいつなのか。

私の経験から言えば、それは次の三つのいずれかに当てはまるときです。

ひとつ目は、 「仕事がルーティンワークだと感じたとき」 です。

毎日同じ業務を繰り返していて、新しい知見も、新しい失敗もない。上司から指摘されることもなければ、自分で工夫する余地もない。そういう状態が半年、一年と続いたら、それは場所を変えることが必要かもしれません。

転職でなくても、新規事業に挑戦したり、部署移動を願い出たり、とやれることはたくさんあるので、何か行動を起こすべきときだ、と思ったほうが良いでしょう。

二つ目は、 「一人前になっても部署の意思決定に参加できないとき」 です。

提案しても聞き入れられない。数字を出しても方針が変わらない。経営層との距離が縮まらない。そういう状況が続くと、仕事は停滞します。

私がコンサルティング会社で見てきた中で、転職して大きく飛躍した人たちには共通点がありました。それは、前職で「やるべきことはやり尽くした」という確信を持っていたことです。

三つ目は、 「斜陽の業界」 です。

業界が滅びつつあるときには、業界そのものに、良い人もお金も入ってきません。

あるのはルーティンワークと、ほころびを直す仕事だけです。

もちろん、起死回生のイノベーションが起きるケースもありますが、レアケースでしょう。

20代から30前半は、絶対に「これから盛り上がる業界」で仕事をすべきであり、

その後のキャリアや人脈の質が大きく変わります。

転職していった人たちの中には、華々しく活躍している人もいれば、転職先でうまくいかず、また別の会社に移った人もいます。キャリアの良し悪しは、動いたか動かなかったかでは決まりません。

大事なのは、「自分が今いる場所で、積み上げるべきことがあるか」を冷静に見極めることです。