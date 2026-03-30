中国工商銀行、世界初の資産1150兆円超の銀行に

中国の国有銀行、中国工商銀行（ICBC、以下、工行）がこのほど公表した2025年年次報告書によると、2025年の総資産は53兆4800億元（約1230兆円）に達し、世界で初めて総資産が50兆元（約1150兆円）を超えた銀行となりました。

データによると、2025年に工行は営業収益が前年比1．9％増加し、8013億9500万元（約18兆4320億円）を達成しました。純利益は前年比1．0％増加し、3707億6600万元（約8兆5300億円）でした。利息収益は0．4％減少し、6351億2600万元（約14兆6100億円）でした。非利息収益は11．8％増加し、1662億6900万元（約3兆8200億円）でした。資産の質の面では、2025年末の工行の不良債権率は1．31％で、2024年末の1．34％から3ベーシスポイント低下しました。

また、2025年は合計1106億元（約2兆5400億円）の現金配当を予定しており、うち504億元（約1兆1600億円）はすでに中間配当として支払われ、さらに年末配当として602億元（約1兆3800億円）を追加で配当する予定です。年間平均株価に基づくと、A株とH株の配当利回りはそれぞれ4．22％と5．99％に達します。

工行の劉珺総裁は、「複雑で変化の多い外部環境に直面しながら、常に実体経済へのサービスを通じて自らの経営の質と効率を向上させている」とし、2026年には総合化サービスの拡大、グローバル統合経営の強化に重点を置き、同時にデジタル・インテリジェンス化の発展を絶えず推進していくと表明しました。（提供/CGTN Japanese）