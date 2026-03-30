Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月30日は、欲しい機能が“全部入り”でコスパに優れたXiaomi（シャオミ）のワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Lite」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Xiaomi REDMI Buds 8 Lite ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング ANC 12.4mmドライバー SBC/AAC対応 36時間再生 Bluetooth 5.4 カスタムEQモード Google Fast Pair対応 マルチポイント接続 急速充電 小型軽量 PSE技術基準適合 ホワイト 3,280円 （25％ポイント還元） Amazonで見る PR PR

3,000円台でノイキャン搭載!? 神コスパすぎるXiaomiの完全ワイヤレスイヤホン

Xiaomiの「REDMI Buds 8 Lite」は、3,000円台ながら最大42dBの強力ノイズキャンセリングを搭載した、コスパに優れたイヤホンです。

騒がしい電車や、街の雑踏、家電の動作音などから離れることができ、自分だけの世界に集中することが可能。今ならポイント25％還元となり実質2,460円で手に入ります。

12.4mmのチタニウム製大型ドライバーを搭載し、パワフルな低音、クリアな高音、優れた音質で聴覚体験の可能性と楽しさを引き出します。

また、Xiaomi Earbudsアプリ経由して、プリセットされた４種類のイコライザーで音質を調整することができ、自分の好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることが可能です。

最大36時間のロングバッテリー

イヤホンにも充電ケースにも大容量のバッテリーを内蔵。充電ケースと合わせて使用すれば、最大36時間の長い再生時間を実現します。

頻繁に充電することがなく、10分の急速充電で最大２時間の再生が可能。通勤から仕事、お出かけまで全部がこれ1台でOKですね。

AIノイズリダクション機能搭載のデュアルマイクで、6m/sの風の中でもまるで対面で会話しているようにクリアな通話が可能です。

耳にしっかりフィットするデザインで、長時間の使用でも疲れにくく、不快感を感じることなく没入感のあるサウンドが楽しめます。

「ノイズキャンセリング」「長時間バッテリー」「しっかりした音質」がそろって、今なら実質2,460円。「初めてワイヤレスイヤホンを買う」「安くてもちゃんとした性能が欲しい」という人におすすめのアイテムですよ。

Xiaomi REDMI Buds 8 Lite ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング ANC 12.4mmドライバー SBC/AAC対応 36時間再生 Bluetooth 5.4 カスタムEQモード Google Fast Pair対応 マルチポイント接続 急速充電 小型軽量 PSE技術基準適合 ホワイト 3,280円 （25％ポイント還元） Amazonで見る PR PR

＞＞Xiaomiのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年3月30日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp