福岡管区気象台は30日午前9時25分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞30日は華中から東シナ海へのびる前線上に低気圧が発生し、この低気圧は発達しながら31日には対馬海峡付近を通って日本海へ進む見込み。このため、31日は低気圧や前線の影響により大雨となるおそれがあり、福岡地方では大雨警報（土砂災害）を発表する可能性。今後の気象情報等に留意。

大気の状態が非常に不安定となるため、30日夜遅くから31日朝にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがある。落雷と突風に関する福岡県気象情報を参照（下記）。

＜早期注意情報（警報級の可能性）＞31日未明から朝にかけて 大雨［中］福岡地方

＜降水量の予想（多い所）＞30日午後0時から31日午後0時まで 1時間降水量40ミリ（県内全域）24時間降水量100ミリ（県内全域）

「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（30日午前5時5分福岡管区気象台発表）福岡県では、30日夜遅くから31日朝にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意。

［気象概況］30日は、華中から東シナ海にある前線上に低気圧が発生し、前線が九州付近にのびる。低気圧は、発達しながら31日には対馬海峡付近を通って日本海に進む見込み。九州北部地方では、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる。このため、福岡県では、30日夜遅くから31日朝にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがある。

［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める。