西日本新聞
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「内密出産」14日にも出生届 熊本・慈恵病院「法務局から10日に回答」
病院だけに身元を明かして出産する独自の「内密出産制度」を導入する慈恵病院（熊本市西区）は8日、制度利用を望む未成年女性が昨年12月に出産した…
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福岡市早良区で不審者が出没か 40歳くらいの男
福岡県警早良署は8日、福岡市早良区四箇田団地56番付近の路上で同日午後4時半ごろ、自分の下半身を触る不審な男が出没したとして、防犯メールで警戒…
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福岡市西区吉武297番付近で建物火災の情報
福岡市消防局によると、8日午後7時48分ごろ、同市西区吉武297番付近に建物火災のため、消防隊が出動した。…
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「何年生？」「体格がいいね」「家は近いの」 男が女児に声掛け 福岡県小郡市三沢の路上
福岡県警小郡署は8日、小郡市三沢の路上で同日午後4時ごろ、男が下校中の女児に「何年生？」「体格がいいね」「家は近いの」などと声をかけたとして…
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福岡市東区香住ケ丘2丁目1番付近で建物火災の情報
福岡市消防局によると、8日午後7時19分ごろ、同市東区香住ケ丘2丁目1番付近に建物火災のため、消防隊が出動した。…
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「肩を軽くしてやろうか」 男が小学生女子に声掛け 北九州市門司区の公園付近
福岡県警門司署は8日、北九州市門司区新原町13番の新原町公園付近で7日午後2時45分ごろ、小学生女子が下校中、見知らぬ男から「肩を軽くしてやろう…
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男が女子中学生につきまといか 北九州市門司区
福岡県警門司署は8日、北九州市門司区畑1981番地付近で4日午後4時20分ごろ、女子中学生が下校中、見知らぬ男から数百メートルにわたってつきまとわ…
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【速報】長崎県で新たに465人感染 新型コロナ、児童施設でクラスター
長崎県などは8日、県内で新たに465人の新型コロナウイルス感染を確認し、療養中だった東彼杵町の1人が亡くなったと発表した。長崎市の民間児童福…
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【速報】佐賀県で567人新規感染 新型コロナ、学校や保育園でクラスター
佐賀県は8日、567人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。唐津市の相知小、佐賀市の勧興小、武雄市の三間坂幼稚園・三間坂保育園でクラスター…
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【速報】福岡県で4812人感染確認 新型コロナ、14人死亡
福岡県で8日、新たに4812人の新型コロナウイルス感染と14人の死亡が確認された。死者は90代以上が3人、80代が5人、70代が4人、60代以下が2人だった…
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特急ソニックが走行中に異常な音感知 鹿児島線東郷―東福間間 一部列車に遅れ
JR九州によると、8日午後4時9分ごろ、鹿児島線東郷駅で、特急ソニック36号（大分駅午後2時11分発博多行き）が走行中に異常音を感知した。現地の確認…
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【速報】大分県で最多523人感染 新型コロナ、7件のクラスター
大分県は8日、新たに523人が新型コロナウイルスに感染し、過去最多を記録したと発表した。日田市の幼児教育・保育施設や事業所などで計7件のクラス…
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【速報】宮崎県で242人新規感染 新型コロナ、高齢者2人死亡
宮崎県は8日、新型コロナウイルスに242人が感染し、基礎疾患がある80代と90代の計2人が死亡したと発表した。…
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JR久大線で沿線火災 現地確認でダイヤに乱れ
JR九州によると、8日午後4時12分ごろ、久大線筑後草野駅で上り普通列車（日田駅午後3時31分発久留米行き）が沿線火災の現地確認を行った。この影響…
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福岡県久留米市で建物火災 約23分後にほぼ消火
福岡県筑後地域消防指令センターによると、8日午後3時57分ごろ、久留米市草野町紅桃林で建物火災が発生し、同4時20分にほぼ消火した。…
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【速報】熊本県で1030人感染見込み 新型コロナ、3人死亡
熊本県は8日、新型コロナウイルスの新規感染者が1030人になる見通しだと発表した。このうち、熊本市は500人。県内3人の死亡も発表した。…
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【速報】北九州市で676人新規感染 新型コロナ、5人死亡
北九州市は8日、676人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。また、感染していた5人が亡くなり、死者数は計137人となった。…
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【速報】鹿児島県で628人新規感染 新型コロナ、1人死亡
鹿児島県で8日、新たに628人の新型コロナウイルス感染と1人の死亡が確認された。新型コロナによる県内の死者は計86人。…
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【速報】福岡県で4800人超感染見込み 新型コロナ
福岡県は8日、新型コロナウイルス感染が新たに4812人になる見込みだと発表した。…
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「手をつなごう」と男が女子学生に声掛け手握る 福岡県春日市の路上
福岡県警春日署は8日、春日市桜ケ丘2丁目付近の路上で7日午後8時半ごろ、女子学生が徒歩で通行中、見知らぬ男から「手をつなごう」と声をかけられ、…
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福岡市博多区住吉1丁目2番付近で建物火災の情報
福岡市消防局によると、8日午後3時5分ごろ、同市博多区住吉1丁目2番付近に建物火災のため、消防隊が出動した。…
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【速報】まん延防止延長、宮崎県が国に要請 知事「対策緩められない」
宮崎県の河野俊嗣知事は8日、県内に13日まで適用している「まん延防止等重点措置」の延長を国に文書で要請したことを明らかにした。延長は、県内の…
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子どもの感染拡大鮮明 大分県内のクラスター、半数以上が「学校等」
新変異株「オミクロン株」の猛威により感染拡大が続く新型コロナウイルスの大分県内の感染状況を、県などの発表を基にまとめた。県は、1月3日に県…
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日田市で初の50人超感染 大分県内は322人、クラスター4件
大分県などは7日、新たに322人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。うち日田市は52人に上り、1日当たりの同市の新規感染者としては初めて50…
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3連休は「対策集中期間」 大分県が部活や課外活動の休止要請
大分県は子どもたちを中心に新型コロナウイルス感染が急増する中、今週末の3連休（11〜13日）を「感染対策短期集中期間」と位置づけ、取り組みを公…
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熊本県で494人感染、2人死亡 小学校などでクラスター4件
熊本県と熊本市は7日、新たに494人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。熊本市の70代男性と八代市の80代男性計2人の死亡も公表。累計死者数…
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日田市含む大分県西部医療圏で、自宅療養者など200人超
大分県日田市医師会によると県西部医療圏（日田市、玖珠町、九重町）の4日現在の自宅療養者と自宅に待機する濃厚接触者は計200人超に上る。同市では…
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佐賀県で新たに420人感染 80歳以上の中等症患者が1人死亡
佐賀県は7日、420人（みなし陽性14人含む）が新型コロナウイルスに感染し、入院中だった80歳以上の中等症患者1人が死亡したと発表した。県内での死…
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有田町長選の説明会に現新2陣営が出席 町議選には17陣営
4月5日告示、10日投開票の佐賀県有田町長選と町議選（定数16）の立候補予定者説明会が7日、同町立部乙の町西公民館であった。町長選には現職1と新人…
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有田町長選に新人の栗原氏が出馬表明
4月5日告示、10日投開票の佐賀県有田町長選に、理容業の栗原繁氏（70）が7日、無所属で立候補する意向を明らかにした。町長選への出馬表明は、無所…