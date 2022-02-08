【速報】福岡県で4812人感染確認 新型コロナ、14人死亡

福岡県で8日、新たに4812人の新型コロナウイルス感染と14人の死亡が確認された。死者は90代以上が3人、80代が5人、70代が4人、60代以下が2人だった…