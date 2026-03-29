TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」メインKV＆メインPV第1弾が解禁！OPテーマはずっと真夜中でいいのに。、EDテーマはimaseの「Fiction」に決定！

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TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」のメインKV＆メインPV第1弾が解禁となった。

メインKVには、スーパーの裏の喫煙所で、穏やかな笑顔を見せながら煙草を吸う佐々木（CV：佐藤拓也）と、そんな佐々木に視線を向けながら煙草を吸う田山（CV：星希成奏）が描き出されている。ふたりが過ごす、喫煙所の雰囲気も伝わるビジュアルに仕上がっており、ここから描かれていく物語に一層期待が膨らむ。

そしてメインPV第1弾では、山田が初登場！PVはいつも通うスーパーの裏で佐々木が田山に声を掛けられ、一緒に煙草を吸う出会いの場面からスタート。お気に入りの山田さんが担当するレジにいつも並んでいることを見事田山に言い当てられ、気恥ずかしさを隠せない佐々木に、「また来て」と声をかける田山。出会ったばかりの自分の名前をなぜ田山が知っていたのかと気になる佐々木や、そんな鈍感な佐々木を想い意味深に微笑む山田の姿、さらに「教えてあげない」という言葉と共に田山が突然佐々木へ顔を近づけるシーンも…！いつもの場所・スーパーの裏で繰り広げられる2人の会話の数々が映し出されていく。

「今夜もあなたとこの場所で。」。スーパーの裏の喫煙所で、少しずつ変化し紡ぎ出されていく、佐々木と田山の大人のドラマから目が離せない。

本作を彩る主題歌情報も解禁となり、OPテーマを担当するのはずっと真夜中でいいのに。、そしてメインPV第1弾にも楽曲を使用しているEDテーマはimaseによる書き下ろし最新楽曲「Fiction」に決定した。

OPテーマを担当するずっと真夜中でいいのに。作詞・作曲・ボーカルギターのACAねは、原作の地主とも交流があるといい、「モクモクとしたじれったさを捕まえてみることができるのか。できなくても良いのか。それくらいが丁度良いのか。果たして..」と書き下ろし楽曲への期待が高まるコメント。ずっと真夜中でいいのに。のOPテーマを使用したメインPV第2弾も後日解禁予定。

また、昔から原作を読んでいたというimaseは、佐々木と田山の関係性を表現したような歌詞が印象的な「Fiction」について、「お互い素性を知らないからこそ本音を話せたり、相手のことが気になってまた明日が楽しみになる。そんな二人の関係を、POPだけど少し大人っぽいイメージで制作しました」と楽曲へのこだわりを明かしている。

また、7月からの配信も決定しているABEMAにて、ABEMA限定先行配信版の公開も決定した。



＜ずっと真夜中でいいのに。 ACAね コメント＞

こんにちは。今回オープニングテーマを担当させてもらいました、ずっと真夜中でいいのに。です。

原作の地主さんには、何度もライブに来ていただき交流があり、今回お声掛けいただけて本当に本当に嬉しかったです。

私は煙草を吸わないんですけど、煙草に関わらず煙を見るのが好きで、よく煙草を吸う女性の落書きをしていたりしてたんですよね。

モクモクとしたじれったさを捕まえてみることができるのか。できなくても良いのか。それくらいが丁度良いのか。果たして..

＜ずっと真夜中でいいのに。 プロフィール＞

作詞・作曲・ボーカルギター“ACAね”による、特定の形をもたない音楽バンド。YouTubeチャンネル登録数335万人、楽曲総再生回数は48億回を超えている。ネットシーンをルーツとして活動するバンドとして知られるが、過去の音楽文脈へのオマージュや、オープンリールテープや扇風機、時にはブラウン管TV等を使用した実験的な編成と言語感覚で、LIVEバンドとして注目を集めている。近年では、FUJI ROCK FESTIVAL’24では最大のGREENステージで日本人ヘッドライナーを務める等、数々のフェス出演や、活発的なLIVE活動を行っている。2025年にはアリーナツアー永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」で12万人を動員。現在世界11都市を回るJAPAN & ASIA TOUR ZUTOMAYO INTENSE II「坐・ZOMBIE CRAB LABO」を開催中で、3月25日(水)に4th FULL ALBUM「形藻土」を発売した。



＜imase コメント＞

昔から読んでいた作品に携わることができて、とても嬉しいです。

日々会社の仕事に追われている佐々木さんとスーパーで働く山田さんが、秘密を共有しながら過ごす二人だけの小さくも人生にとって大切な時間にドキドキしました。

お互い素性を知らないからこそ本音を話せたり、相手のことが気になってまた明日が楽しみになる。

そんな二人の関係を、POPだけど少し大人っぽいイメージで制作しました。

作品と一緒に楽しんで聴いていただけたら嬉しいです！

＜imase プロフィール＞

岐阜出身、25歳の新世代男性アーティスト。音楽活動開始1年足らずでTikTokで楽曲をバイラルさせ2021年12月にメジャーデビュー。

「NIGHT DANCER」は韓国配信サイト“Melon”でJ-POP初のTOP20入りを果たし、SpotifyバイラルチャートTOP50に48の国と地域でランクインするなど世界各国でもバイラル。

「第65回 輝く！日本レコード大賞」にて優秀作品賞を受賞し、韓国で開催されたMMA 2023、CCMA 2023に日本人アーティストとして初出演、初受賞を果たすなど国内外で活躍の場を広げ続けている。

2024年5月には待望の初アルバム『凡才』をリリース。同年、初のアジアツアーと東名阪ホールツアーを完遂。

2025年4月からは初の全国ホールツアー、7月には初の日本武道館公演を開催した。

●作品情報

TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」

2026年7月 毎週木曜よる11時56分からTBS系28局にて全国同時放送開始

6月よりABEMA限定先行配信版の公開スタート

【キャスト】

佐々木役 佐藤拓也

山田/田山役 星希成奏

鈴木役 高橋伸也

【スタッフ】

監督：鈴木理人 森あおい

シリーズ構成：井上美緒

キャラクターデザイン：大滝那佳

音楽：河野伸 青木沙也果

音響監督：吉田光平

制作：旭プロダクション

オープニングテーマ：ずっと真夜中でいいのに。 楽曲タイトル後日発表

エンディングテーマ：imase「Fiction」

©地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」公式サイト

https://yanisuu.com