自然豊かなきれいな景色を閉じ込めたかのような狎亅瓩あるらしい。

【話題のポスト】49.7万表示、1.1万いいねの狎箏覆鯑睚颪垢詈石瓠△修梁

その美しい姿がX上に投稿され、話題になっている。

「草原と青空なトルマリン」

宝石コレクターのろこ（＠roko_o64）さんがそんな呟きと共に2026年3月12日に投稿したのは、ピンセットで挟まれた長方形の宝石「トルマリン」の写真。

上部は澄んだ水色、中央はほのかに白みを帯び、下部へ向かうにつれて鮮やかな緑へと移ろっていく。まるで晴れた日の空と地平線、そして草原を切り取ったかのように、不思議な奥行きのある色彩だ。

ろこさんに詳しい話を聞いた。

「宝石としての品質」を超える魅力

ろこさんによると、この石は「パーティカラー」と呼ばれる、水色・白・緑の3色が混ざり合った珍しい配色のトルマリン。

ネットで石を探しているなかで「あまりに魅力的な配色」に一目惚れし、譲り受けたのだという。

ろこさんは、小さい頃からポケットに石を詰め込んで帰るほどの石好き。大人になった今は宝石を集め、その魅力が最大限に伝わる画角を意識しながら撮影するのが趣味のひとつになっている。

「このトルマリンは正面から撮影するのが一番魅力が伝わるな、と思い写真を撮りました。石に興味の無い方や色々な方の目にとまってくれて感想を頂き、嬉しかったです」（ろこさん）

その美しさに、Xユーザーからは1万1000件を超えるいいねのほか、

「なんて美しい石」

「綺麗なトリマリン✨」

「わぁ、清々しい☺️✨」

「山並みが視える、綺麗な世界ですね」

といった声が寄せられている。

宝石といえば高そうなイメージだが、ろこさんが集めるのは「誰でも買えるようなお手頃価格な宝石」ばかりだという。

今回のトルマリンについても内包物が多く、宝石としての品質という点では決して上等とは言えない。それでも、ろこさんは「ハッとするような個性」や「唯一無二の表情」にこそ価値を感じているのだとか。

過去にも、Xで様々な宝石を紹介してきたろこさん。いずれも不思議な魅力があるものばかりだ。

各地方では石のイベントも開催されているという。あなたも自分だけのお気に入りの一石を見つけてみては？（ライター：Met）