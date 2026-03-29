日本代表、イギリス遠征初陣でスコットランドを撃破！ 途中出場の伊東純也が終盤に決勝弾
キリンワールドチャレンジ2026が現地時間28日に行われ、日本代表とスコットランド代表が対戦した。
日本代表の“ワールドカップイヤー”がはじまる。FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループCの戦いを首位で終えた日本代表は、8大会連続8度目のワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会ではグループFに組み込まれており、オランダ代表、チュニジア代表、そしてスウェーデン代表もしくはポーランド代表と対戦する。
今年6月に北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026まで3カ月を切ったなか、3月には今年最初のインターナショナルマッチウィークが設定され、日本代表はイギリス遠征に臨んでいる。その初陣では、FIFAワールドカップ26欧州予選のグループCで、デンマーク代表を抑えて1位に入り、1998年のフランス大会以来、7大会ぶり9度目となるワールドカップ出場権を獲得したスコットランド代表と相まみえる。
日本代表を率いる森保一監督は、今シリーズが昨年10月以来のケガからの復帰戦となるGK鈴木彩艶や、約1年ぶりに負傷から戻ってきた伊藤洋輝、さらには今シリーズで“生き残り”に向けたアピールを誓う佐野航大や鈴木唯人らが先発。キャプテンマークを巻くのは、普段はスコットランドの強豪のセルティックでプレーする前田大然だ。
対するスコットランド代表は、2024−25シーズンのセリエAでMVP（最優秀選手賞）に輝いたスコット・マクトミネイ、長年にわたってリヴァプールで活躍するアンドリュー・ロバートソン、欧州カップ戦の常連となったアストン・ヴィラで攻守に躍動するMFジョン・マッギンらが名を連ねた。
この試合最初のチャンスを作り出したのはスコットランド代表。8分、日本代表は自陣左サイドで渡辺剛が相手の突破を食い止めたものの、素早い切り替えを見せたリンドン・ダイクスにボールを奪われると、粘ったボールが前田に当たってこぼれ、セカンドボールを拾ったマッギンにクロスボールを許す。ゴール前に飛び込んだマクトミネイにシュートを放たれたが、ここはGK鈴木彩艶が素早い反応を見せてゴールを死守した。
以降は日本代表がボールを握る時間を長くしたものの、スコットランド代表守備陣を掻い潜っていくシーンは少ない。藤田譲瑠チマや佐野航大がミドルシュートでゴールへ迫る場面は作ったが、決定機らしいシーンは増やせないまま時計の針が進む。
前半も終盤に差し掛かった37分には、日本代表が悪くないシーンを作り出す。右サイド大外の菅原由勢からパスを受けた鈴木唯人が、前を向いて仕掛けると、タイミングを見てボックス内にボールを預ける。佐野航大が落としたボールに田中碧が反応したが、シュートはクロスバーに嫌われた。
後半に入ると、日本代表は3枚の交代カードを切り、渡辺、伊藤、佐野航大に代わって、谷口彰悟、鈴木淳之介、三笘薫が送り出される。メンバー交代を機に流れを引き寄せたいところだったが、後半に良い入りを見せたのはスコットランド代表。鋭い切り替えからスピーディにゴールへ迫るシーンが増えていく。55分には鈴木唯人から藤田へのパスが短くなったところをマクトミネイに奪われ、トミー・コンウェイからのパスを受けたロバートソンにドリブル突破を許す。瀬古がかわされ、左足でシュートまで持ち込まれたが、GK鈴木彩艶が横っ飛びセーブで掻き出した。
62分には日本代表が4枚替え。菅原、前田、鈴木唯人、後藤啓介を下げて、伊東純也、中村敬斗、堂安律、上田綺世を投入。69分には新たに入った2人が絡んでチャンスを作り出す。左サイドで顔を上げた中村が、相手の股下を通す横パスを通すと、引き取った三笘がファーストタッチでボックス内に侵入。GKの位置を見て右足アウトサイドで狙ったが、シュートはゴールカバーに入ったケニー・マクリーンにクリアされた。
日本代表の“ワールドカップイヤー”がはじまる。FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループCの戦いを首位で終えた日本代表は、8大会連続8度目のワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会ではグループFに組み込まれており、オランダ代表、チュニジア代表、そしてスウェーデン代表もしくはポーランド代表と対戦する。
日本代表を率いる森保一監督は、今シリーズが昨年10月以来のケガからの復帰戦となるGK鈴木彩艶や、約1年ぶりに負傷から戻ってきた伊藤洋輝、さらには今シリーズで“生き残り”に向けたアピールを誓う佐野航大や鈴木唯人らが先発。キャプテンマークを巻くのは、普段はスコットランドの強豪のセルティックでプレーする前田大然だ。
対するスコットランド代表は、2024−25シーズンのセリエAでMVP（最優秀選手賞）に輝いたスコット・マクトミネイ、長年にわたってリヴァプールで活躍するアンドリュー・ロバートソン、欧州カップ戦の常連となったアストン・ヴィラで攻守に躍動するMFジョン・マッギンらが名を連ねた。
この試合最初のチャンスを作り出したのはスコットランド代表。8分、日本代表は自陣左サイドで渡辺剛が相手の突破を食い止めたものの、素早い切り替えを見せたリンドン・ダイクスにボールを奪われると、粘ったボールが前田に当たってこぼれ、セカンドボールを拾ったマッギンにクロスボールを許す。ゴール前に飛び込んだマクトミネイにシュートを放たれたが、ここはGK鈴木彩艶が素早い反応を見せてゴールを死守した。
以降は日本代表がボールを握る時間を長くしたものの、スコットランド代表守備陣を掻い潜っていくシーンは少ない。藤田譲瑠チマや佐野航大がミドルシュートでゴールへ迫る場面は作ったが、決定機らしいシーンは増やせないまま時計の針が進む。
前半も終盤に差し掛かった37分には、日本代表が悪くないシーンを作り出す。右サイド大外の菅原由勢からパスを受けた鈴木唯人が、前を向いて仕掛けると、タイミングを見てボックス内にボールを預ける。佐野航大が落としたボールに田中碧が反応したが、シュートはクロスバーに嫌われた。
後半に入ると、日本代表は3枚の交代カードを切り、渡辺、伊藤、佐野航大に代わって、谷口彰悟、鈴木淳之介、三笘薫が送り出される。メンバー交代を機に流れを引き寄せたいところだったが、後半に良い入りを見せたのはスコットランド代表。鋭い切り替えからスピーディにゴールへ迫るシーンが増えていく。55分には鈴木唯人から藤田へのパスが短くなったところをマクトミネイに奪われ、トミー・コンウェイからのパスを受けたロバートソンにドリブル突破を許す。瀬古がかわされ、左足でシュートまで持ち込まれたが、GK鈴木彩艶が横っ飛びセーブで掻き出した。
62分には日本代表が4枚替え。菅原、前田、鈴木唯人、後藤啓介を下げて、伊東純也、中村敬斗、堂安律、上田綺世を投入。69分には新たに入った2人が絡んでチャンスを作り出す。左サイドで顔を上げた中村が、相手の股下を通す横パスを通すと、引き取った三笘がファーストタッチでボックス内に侵入。GKの位置を見て右足アウトサイドで狙ったが、シュートはゴールカバーに入ったケニー・マクリーンにクリアされた。