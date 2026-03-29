「自チームで結果を出している」元日本代表10番がスコットランド戦で注目するサムライ戦士は？「調子がいい部分をどれだけ出されるか」
森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日に国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴー（スコットランド）のハムデン・パークで対戦する。
この試合に先立ち、スターティングイレブンが発表された。
１鈴木彩艶／GK
２菅原由勢
４瀬古歩夢
５渡辺剛
６藤田譲瑠チマ
８鈴木唯人
11前田大然
17田中碧
20佐野航大
21伊藤洋輝
26後藤啓介
『U-NEXT』でこの試合の解説を務める元日本代表10番の中村俊輔氏は、この先発11人の中での注目選手を訊かれると、後藤と佐野航の２人を挙げ、次のように述べた。
「自チームで結果を出していますし、調子がいい部分をアウェーの地でどれだけ出されるかがアピールしなければいけないところ」
試合は日本時間で２時キックオフ予定。若きサムライ２人はどんなパフォーマンスを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】W杯前に強豪と腕試し！スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
この試合に先立ち、スターティングイレブンが発表された。
１鈴木彩艶／GK
２菅原由勢
４瀬古歩夢
５渡辺剛
６藤田譲瑠チマ
８鈴木唯人
11前田大然
17田中碧
20佐野航大
21伊藤洋輝
26後藤啓介
『U-NEXT』でこの試合の解説を務める元日本代表10番の中村俊輔氏は、この先発11人の中での注目選手を訊かれると、後藤と佐野航の２人を挙げ、次のように述べた。
「自チームで結果を出していますし、調子がいい部分をアウェーの地でどれだけ出されるかがアピールしなければいけないところ」
試合は日本時間で２時キックオフ予定。若きサムライ２人はどんなパフォーマンスを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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