「自チームで結果を出している」元日本代表10番がスコットランド戦で注目するサムライ戦士は？「調子がいい部分をどれだけ出されるか」

「自チームで結果を出している」元日本代表10番がスコットランド戦で注目するサムライ戦士は？「調子がいい部分をどれだけ出されるか」