Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

DIYの時間に遊び心を添える電動ドライバーシリーズ「Mechtron CYBERPUNK Series」。

弾倉型バッテリーのリロード、デジタルスクリーンの点滅、オブジェとしても様になる収納BOX……。

工具というより“体験” 寄りに設計されていて、DIYのハードルがぐんと下がる感覚です。今回はシリーズの4モデルすべてを試してみたので、使用感をご紹介します。

開封した第一印象、「これ、工具？」

Photo: 山田洋路

ピストル型ボディに2000mAhバッテリー、デジタルスクリーン搭載、米仏デザイン賞ダブル受賞（2024年）。スペックだけ聞くと、「何のガジェット？ 」といった印象の「Mechtron CYBERPUNK Series」。

Photo: 山田洋路

見た目も工具にありがちな無骨な雰囲気はほとんどなく、メカニックな収納BOXに納まった本体は、そのままデスクに置いておきたくなる存在感です。特にピストル型のパッケージの開封は、プラモデルのときのような高揚感がありました。

弾倉型バッテリーの「リロード」――つい何度もやってしまう爽快感

Photo: 山田洋路

「ピストル型（TL-G007S PRO）」の注目ポイントは、やはり弾倉型バッテリー（2000mAh）の着脱アクション。バッテリーを外して、再び装填するときの「カチッ」という嵌合感が心地良くてつい何度もカチカチやってしまいます。

クリア部分に埋め込まれたデジタルスクリーンもいい雰囲気。数字が点滅して動作状態が表示される様子は見ているだけでもテンションが上がります。

工具を手に取っただけでワクワクする――普通の電動ドライバーではなかなか味わえない体験じゃないでしょうか。

Photo: 山田洋路

「Mechtron CYBERPUNK Series」は実用面もしっかりしています。ギアスイッチを銃口側に切り替えるとハイパワーモードになり、ネジ締めはもちろん、ドリルビット装着で下穴あけにも使えます。遊び心と実力を兼ねているのがこのモデルの特長です。

T字型――掌に収まるサイズ感と、親指1本の操作性

Photo: 山田洋路

「T字型（TL-T007S PRO）」は、掌にフィットするコンパクトさが特長。実際に握ってみると、収まりのよさが印象的でした。LRボタンで正転・逆転を切り替えられるので、握ったまま親指1本で操作が完結します。

Photo: 山田洋路

自転車のパーツの取り付けを試してみましたが、ボタンを押すだけでネジを回せるので、手回しが面倒な場面で重宝しそう。先端のLEDライト付きで、薄暗い場所でも手元が見えるのが助かります。TYPE-C充電式なので、屋外への持ち出しも気軽です。

遊び心と作業効率を追求した超サイバーなデザインの電動ドライバー｜MECHTRON 9,440円 【数量限定 20％OFF】MECHTRONペン型サイバードライバー 1点から 商品をチェックする

精密ドライバー――「使いたいときに即使える」格納庫が便利

Photo: 山田洋路

「精密ドライバー（TL-P007S PRO）」の特長は、スペースカプセル型の格納庫です。紛れやすいビットが格納庫内に整理して収納できるので、探す手間が減るのも地味にうれしいポイント。

また、格納庫下部にTYPE-Cケーブルをつないでおけば、本体を収納するだけで充電完了。「使おうと思ったら充電が切れていた」という、あるあるなストレスが減ります。

Photo: 山田洋路

グリップ角度を調整できるペンサイズの本体は、細かい作業のときに取り回しがしやすい。PCの内部パーツ交換など、精密機器を扱う場面に向いていると感じました。

ペン型――コンパクトなのに、しっかり働く

Photo: 山田洋路

「ペン型（TL-I007S PRO）」は、見た目のコンパクトさからは想像しにくいパワーがありました。5N.mの電気トルクは、家庭でのネジ締めに十分な力。木製デスクの緩んだネジを締め直すような場面でも、スムーズに対応できます。

Photo: 山田洋路

延長アタッチメントを付ければ、ネジ穴が深い場所にも届きます。カラーボックスの組み立てや、家電の裏側のネジなど、届きにくい場所での作業に重宝しそう。前進・後退スイッチの直感操作とLEDライト付きで、DIYに慣れていない方でも迷わず使える設計じゃないでしょうか。

「Mechtron CYBERPUNK Series」の一番の特長は、工具を手に取るときのワクワク感だと思います。もちろん、マグネットビット（ピストル型）やTYPE-C充電といった実用面もしっかりしているので、用途別に4モデル揃えておくのもアリですし、もちろん一種類からの購入も可能となっています。

気になった方は、プロジェクトページで各モデルの詳細をチェックしてみてください。

遊び心と作業効率を追求した超サイバーなデザインの電動ドライバー｜MECHTRON 9,440円 【数量限定 20％OFF】MECHTRONペン型サイバードライバー 1点から 商品をチェックする

＞＞遊び心と作業効率を追求した超サイバーなデザインの電動ドライバー｜MECHTRON

Photo: 山田洋路

Source: CoSTORY

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。