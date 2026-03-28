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通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」で、「Rakuten WiFi Pocket 5G とRakuten WiFi Pocket Platinumはどっちが良い？」と題する動画を公開。楽天モバイルが提供する2種類のポケット型Wi-Fiルーターを比較し、それぞれの利用シーンに応じた選び方を解説した。



本間氏は、新端末「Rakuten WiFi Pocket 5G」と旧端末「Rakuten WiFi Pocket Platinum」について、「キャンペーンを利用して1円で手に入るならPlatinumで十分」としながらも、「5Gモデルには自宅の回線としてガッツリ使うための明確な強みがある」と指摘。選択の鍵は利用シーンにあるとした。



まず、両機種のスペックについて4つのポイントから比較。通信規格では5Gにも対応する「5Gモデル」に対し、「Platinum」は4G LTEまでの対応となる。また、Wi-Fi規格も異なり、「5Gモデル」は電波干渉に強く高速な5GHz帯のWi-Fiが使えるWi-Fi 6対応だが、「Platinum」は2.4GHz帯のみの対応だ。サイズと重量では「Platinum」が約103gと圧倒的に軽く、本間氏は実機を手に「スマホと重ねて持ってもあまり違和感がありません」とその身軽さをアピールした。



続いて行われた通信速度の実測比較では、両者の違いが明確になった。「Platinum」は下り41.6Mbpsを記録し、本間氏は「大健闘している」「YouTubeの高画質動画を見たり、Zoomで会議をしたりする分には全く問題ありません」と評価。一方、「5Gモデル」は下り385Mbpsという圧倒的な速度を叩き出し、「大容量ファイルのダウンロードなども一瞬で終わりますね」とその性能に驚きを見せた。



これらの結果を踏まえ、本間氏はそれぞれの推奨利用シーンを提示。「Platinum」は、その身軽さと価格の手軽さから、通勤・通学中にスマホのデータ量を節約したい人や、カフェで数時間作業するようなライトユーザーにおすすめだという。対して「5Gモデル」は、自宅のメイン回線としてパソコンやゲーム機を接続し、安定した高速通信環境を構築したい人向けの選択肢だと解説。別売りの専用クレードルと組み合わせることで、その性能を最大限に引き出せるとした。



本間氏は、どちらか一方が優れているのではなく、「軽さ」を重視するならPlatinum、「速度」を重視し固定回線代わりに使うなら5Gモデルと、自身の使い方をイメージして選ぶことが最適解だと結論付けた。