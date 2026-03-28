リーグ2位の戦績を残すスパーズのビクター・ウェンバンヤマがMVPランキングでトップに浮上

3月28日（現地時間27日、日付は以下同）。2025－26レギュラーシーズンのMVP候補ランキングの最新版が『NBA.com』へ公開された。

前回（20日）にトップだったオクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダーが2位、2位のルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）は4位へ順位を落とした。

そして1位に浮上したのは、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ。27日を終えた時点で、ウェスタン・カンファレンスならびにリーグ2位の55勝18敗を残すスパーズの大黒柱が、前回の3位からMVPランキングのトップへ立つことに。

キャリア3年目の今シーズン。ウェンバンヤマは58試合に出場して平均24.2得点11.2リバウンド3.0アシスト1.1スティールにリーグベストの3.1ブロックを記録。

すでにスパーズは「NBAプレーオフ2026」出場を決めていて、2016－17シーズン（61勝21敗）以来初のシーズン50勝とサウスウェスト・ディビジョン優勝が決定。今シーズンの勝率75.3パーセント（55勝18敗）は、球団史上6位のペースとなっている。

もしウェンバンヤマが今シーズンのMVPに輝くことになれば、2010－11シーズンのデリック・ローズ（元シカゴ・ブルズほか）に次いで、22歳でMVPを受賞したNBA史上2人目の選手となるだけに注目したい。

また、前回4位にいたデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチが3位、前回6位だったボストン・セルティックスのジェイレン・ブラウンが5位に入り、左の肺気胸のため離脱しているケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）が6位となっている。

【動画】グリズリーズ戦でトリプルダブル級の活躍を見せたウェンバンヤマ！





