もはや、噛む感触があれば何でもOKなのか。きしたかの・岸大将が3月27日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演して、空腹のあまり紙コップを口に入れる場面があった。

【映像】空腹過ぎて芸人がヤバい行動に

すでに極限状態に達していた。番組では、企画「最高のごはんを食べよう！断食パチンコ」を実施。パチンコの出玉誘発機能・ラッキトリガーに突入するまで断食し、食のありがたさを実感するといった趣旨だ。参加者の岸、ひつじねいり・松村祥雄、ゆい小池の3人は、「人間ドックのロケ」とニセ企画を伝えられて前夜から断食。ロケ地の仙台に着くなり、食べ物や飲み物は進行役のクズ芸人・岡野陽一に回収された。

すでに、最後の食事から20時間以上が経過している。そんな中、サンセイR＆Dの「e牙狼12黄金騎士極限」を打つ3人に、岡野が「ちょっとこのままではきついっすもんね。気分変えましょうか」と提案。続けて、「みなさん、イヤホンしてもらってます？」と確認すると、「では、ちょっとみなさんの気分をリフレッシュさせていただきたいと思います。お願いします！」とスタッフに指示を出した。

ここでイヤホンから流れたのは、唐揚げを揚げている時の音。直後、「どうぞ」と動画が映るスマホを渡されると、3人は「やばい！」「うわぁぁぁぁ！」「うまそっ！」などと絶叫した。これを受け、岡野が「ほら！見ろ、見ろ、見ろ！」と促すと、岸は「あ”あ”！」と崩壊寸前。「なんてものを持ってくるんですか！うわ、うわ、これはやばい」などと語気を強めると、そのまま白湯が入っていた紙コップを噛み始めた。

この衝撃行動には、スタジオで実戦を見守るレギュラーメンバーのさらば青春の光・森田哲矢も「なんか食ってんな」と大ウケ。同じくレギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎が「これ、グレーやな」と呟くと、「食べられんことないからな」などと返した。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

