10億儲けた会社でも〇〇が原因で倒産します。衝撃の理由を大公開...
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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「10億儲けた会社でも〇〇が原因で倒産します。衝撃の理由を大公開...」と題した動画を公開。年商10億円を超える黒字企業ですら倒産に至る「黒字倒産」のメカニズムについて、これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が解説した。
動画の冒頭で市ノ澤氏は、年商10億円を超える企業でも倒産する理由について「これ本当に危険だから注意してください」と警鐘を鳴らす。そもそも「黒字倒産」とは、決算書上では利益が出ているにもかかわらず、会社が倒産してしまう状態を指す。一見すると矛盾しているように思えるが、市ノ澤氏は倒産の根本的な原因は「お金が尽きたとき」にあると指摘する。
会計上の利益と、実際に会社にある現金（キャッシュ）の動きは必ずしも一致しない。たとえ黒字であっても、支払いに充てる現金がなくなれば、給与の支払いや借入金の返済ができなくなり、事業の継続は不可能になる。
市ノ澤氏は、黒字でも倒産してしまう具体的な理由として、(1)不祥事、(2)粉飾決算、(3)借入金の返済、(4)連鎖倒産、(5)経営者の数字への無頓着、(6)在庫の持ちすぎ、の6点を挙げる。例えば、利益以上に借入金の返済額が大きければ手元の現金は減っていく。また、取引先の倒産によって売掛金が回収できなくなる「連鎖倒産」も、中小企業にとっては大きなリスクだという。
特に、急成長している会社は「在庫の持ちすぎ」に注意が必要だと市ノ澤氏は語る。売上が伸びていると、経営者は機会損失を恐れて在庫を積み増しがちになる。しかし、在庫は現金で仕入れるため、過剰な在庫は運転資金を圧迫し、資金繰りを急激に悪化させる原因となる。
市ノ澤氏は、企業の規模にかかわらず「数字を見ること」の重要性を強調。売上や利益といった表面的な数字だけでなく、現金の動きを常に把握し、リスクに対応していくことが、会社を存続させる上で不可欠だと結論付けた。
【2021年制作。利益と現金の乖離（黒字倒産）という不変の原理を解説しています。融資環境や経済情勢が変化した今、当時以上に「キャッシュの動き」を注視する必要性が高まっています。】
動画の冒頭で市ノ澤氏は、年商10億円を超える企業でも倒産する理由について「これ本当に危険だから注意してください」と警鐘を鳴らす。そもそも「黒字倒産」とは、決算書上では利益が出ているにもかかわらず、会社が倒産してしまう状態を指す。一見すると矛盾しているように思えるが、市ノ澤氏は倒産の根本的な原因は「お金が尽きたとき」にあると指摘する。
会計上の利益と、実際に会社にある現金（キャッシュ）の動きは必ずしも一致しない。たとえ黒字であっても、支払いに充てる現金がなくなれば、給与の支払いや借入金の返済ができなくなり、事業の継続は不可能になる。
市ノ澤氏は、黒字でも倒産してしまう具体的な理由として、(1)不祥事、(2)粉飾決算、(3)借入金の返済、(4)連鎖倒産、(5)経営者の数字への無頓着、(6)在庫の持ちすぎ、の6点を挙げる。例えば、利益以上に借入金の返済額が大きければ手元の現金は減っていく。また、取引先の倒産によって売掛金が回収できなくなる「連鎖倒産」も、中小企業にとっては大きなリスクだという。
特に、急成長している会社は「在庫の持ちすぎ」に注意が必要だと市ノ澤氏は語る。売上が伸びていると、経営者は機会損失を恐れて在庫を積み増しがちになる。しかし、在庫は現金で仕入れるため、過剰な在庫は運転資金を圧迫し、資金繰りを急激に悪化させる原因となる。
市ノ澤氏は、企業の規模にかかわらず「数字を見ること」の重要性を強調。売上や利益といった表面的な数字だけでなく、現金の動きを常に把握し、リスクに対応していくことが、会社を存続させる上で不可欠だと結論付けた。
【2021年制作。利益と現金の乖離（黒字倒産）という不変の原理を解説しています。融資環境や経済情勢が変化した今、当時以上に「キャッシュの動き」を注視する必要性が高まっています。】
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