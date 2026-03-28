女子フリー

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで千葉百音（木下グループ）が150.02点をマーク。自己ベストの合計228.47点で銀メダルを獲得した。坂本花織（シスメックス）が238.28点で優勝。日本女子では19年ぶりのワンツーフィニッシュとなった。

ショートプログラム（SP）で78.45点の自己ベストをマークし、首位の坂本とわずか0.86点差で迎えたフリー。千葉が今季最後の「ロミオとジュリエット」を熱く演じた。

冒頭にフリップ-トーループの連続3回転に成功。後半の3連続ジャンプの最後でやや着氷が乱れた以外はノーミスの好演技だった。キスアンドクライではガッツポーズを見せ、得点を確認すると歓喜。涙を浮かべた。直後に今季での現役演技を表明している坂本の演技を見届けると、立ち上がって拍手。涙を流してラストダンスを称え、歓喜のハグも交わした。

2月のミラノ・コルティナ五輪。初めての夢舞台は充実感と悔しさが交錯した。SP、フリーともに好演技を揃えたが、3位の中井亜美に1.28点届かず4位。様々な感情が混じった涙が頬を伝った。

あれから1か月。世界選手権ではSP、フリー、合計全てで自己ベストをマークし、昨年の銅よりも輝くメダルを手に入れた。日本女子のワンツーは2007年の安藤美姫、浅田真央以来19年ぶりとなった。



（THE ANSWER編集部）