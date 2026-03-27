NHKは、2026年度の番組改定に合わせ、3波体制のラジオ放送を再編。3月30日からは、ラジオ第1放送を「NHK AM」、FM放送を「NHK FM」と名称を変更して放送する(周波数は変わらない)。1931年から続けてきたラジオ第2放送は29日で閉局。95年の歴史に幕を下ろす。

30日からのNHK AMは、「暮らしと、ご一緒に」をテーマに、ニュースや役立つ生活情報を放送。「安全・安心を担う音声基幹波として、命と暮らしを守る情報をいち早く届け、ニュースや生活情報など多様なジャンルの番組を提供」する。

また、NHK FMは「毎日の生活に、彩りを」をテーマに、音楽や学習番組を中心に放送。「高音質な音楽・芸能や学びの機会を届ける音声波として、リスナーの興味・関心に深く応える音楽番組や語学番組・高校講座など多様な学びに役立つ教育番組を提供」する。

なお、ラジオ第2で放送されてきた番組は、NHK AMやNHK FMへ引っ越し、もしくは終了する。

NHKのラジオ音声と番組情報をインターネットで提供する「らじる★らじる」は、3月30日からは「NHK ONE らじる★らじる」に名称を変更。変わるのは名称のみで、サービス内容は変わらず、NHK ONEへのログインも必要ない。