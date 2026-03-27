ケツメイシが、最新の音声生成AI技術を活用したプロジェクト「ケツメイシの #それでは聴いてください」を公開した。

本プロジェクトは2026年4月より開始する25周年記念の全国アリーナツアー開催を記念して行われるもので、特設サイトでメッセージを入力すると、大蔵の声をAIで再現した「D-AI-ZO」（ディーエーアイゾー）がケツメイシの楽曲にのせてあなたの想いを読み上げるオリジナルサービスとなっている。

遊び方は以下の3ステップ。全8曲から好きな曲を選んだ上で、ケツメイシの楽曲との思い出、あの人に伝えたかった言葉、ちょっとした大喜利など、自由なメッセージを入力するだけで、オリジナルムービーが作成される。

X、Instagram、TikTokいずれかで、ハッシュタグ「＃それでは聴いてください」をつけて特設サイトで作成した動画を投稿すると、薪で出来たシングル「薪シシングル」が当たるプレゼントキャンペーンも実施。さらに、8曲それぞれを使って投稿された作品の中から各曲ごとに受賞者も選出される。特設サイトで作成した動画をSNSに投稿すると、一部が交通広告として掲出される取り組みも実施予定。

さらにプロジェクト公開を記念して、メンバーが実際にサービスに触れる様子をYouTube公式チャンネルで生配信する。

＜ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026＞

4月4日(土)香川・あなぶきアリーナ香川

4月11日(土)大阪・大阪城ホール

4月12日(日)大阪・大阪城ホール

4月18日(土)千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

4月19日(日)千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

5月2日(土)福岡・マリンメッセ福岡A館

5月3日(日)福岡・マリンメッセ福岡A館

5月9日(土)愛知・日本ガイシホール

5月10日(日)愛知・日本ガイシホール

5月16日(土)福井・サンドーム福井

5月30日(土)長野・長野ビッグハット

6月6日(土)兵庫・GLION ARENA KOBE

6月7日(日)兵庫・GLION ARENA KOBE

6月13日(土)神奈川・横浜アリーナ

6月14日(日)神奈川・横浜アリーナ

6月20日(土)北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月4日(土)宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）

◆「ケツメイシの #それでは聴いてください」特設サイト