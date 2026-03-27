お笑い芸人の東野幸治（58）が26日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣（45）がシャンプーやコーヒーを販売していることを暴露した。

この日は、以前ひそかに思っていたことを話す企画「芸人矢印トーーク」の特別編「東野・西野・品川の3人矢印トーーク」が行われ、東野、西野、品川庄司・品川祐が集結した。

アニメ映画「えんとつ町のプペル」の製作総指揮・原作・脚本を手掛ける西野について、東野は「ウォルト・ディズニーの背中は見えましたか？」と質問。「10年ぐらい前にアメトーークで、“ウォルト・ディズニーを倒す”って言った。最初は何言ってんの？みたいだったけど、最近の活躍を見てたら、あながちうそじゃないんじゃないか」と話した。

また、東野は「事務所に行ったことある。作品とか飾ってあって、その横にシャンプー・リンスも売ってる。コーヒー豆と」「西野がプロデュースするシャンプー・リンス、コーヒー豆って必要なん？って聞いたら、“兄さん。こういうのが手堅いんです”と。夢も語るけど、ちゃんと現実も…」「日常で使うものって、気に入ったらずっと買ってくれる。これである程度のお金も入るし」と暴露。これについて西野は「エンターテインメントを続けようと思ったら、そういうのも大事」と話した。