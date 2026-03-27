おばたのお兄さん、新社会人へエール！大切なことは…
お笑い芸人・おばたのお兄さんが26日、オフィシャルブログを更新。新社会人に向けたメッセージをつづり、反響を呼んでいる。
この日、「新社会人へ！うまくいく秘訣は○○○そうでいること！」と題したブログを更新。おばたは「まもなく４月。多くの人が４月という節目に新たな生活をスタートさせる」と切り出し、前日に企業の入社式へゲストとして参加したことを報告。
これまでの経験を踏まえ、新社会人に向けて“大切なこと”として伝えた内容をブログでも紹介。「ご機嫌そうでいること」「機嫌良さそうにいること」と明かし、「これはほんっとに大切」と強調。「基本的な性格がそうじゃない人もいる。でも、機嫌が良さそうには努力次第で振る舞えるはず」と持論を展開。「人との関わりの中であの人と一緒に居たいは最大の魅力」とし、周囲との関係性の重要性についてもつづった。
また、「物事を頼みやすかったり、一緒に何かをしたかったり そんな風に思われる人は自分が苦しい時、周りに力を貸してくれる環境が必ず整っている」とも説明。「普段明るくても、機嫌が悪そうな人は周りに悪影響を及ぼす」とし、「周りが本来不必要な気を使わなければならない」とも述べた。
その上で、「なるべくプラスの言葉を発して、ご機嫌そうでいることをオススメします」とアドバイス。「あと、挨拶！結局これが一番大事です！笑」とユーモアを交えて締めくくった。最後は「ゴキゲンな妻と息子を添えて、、、またね！」と穏やかな表情を見せる妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーと２歳の息子との“ゴキゲン”な家族ショットも公開し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「タンちゃんの笑顔が素敵」「息子くんも大好きなママのそばで充実してそう」「新社会人 キラキラ眩しいでしょうね頑張れ」「ご機嫌そうにいること、家の中でも新しい職場などでも大切にしていこうと思います」「おばたのお兄さんが頑張ってるから私も頑張れます！！！」「心に響いた！！」「新社会人として頑張ります！！」「素敵な言葉をありがとう！！」などの声が寄せられている。
おばたと山崎アナウンサーは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。
この日、「新社会人へ！うまくいく秘訣は○○○そうでいること！」と題したブログを更新。おばたは「まもなく４月。多くの人が４月という節目に新たな生活をスタートさせる」と切り出し、前日に企業の入社式へゲストとして参加したことを報告。
これまでの経験を踏まえ、新社会人に向けて“大切なこと”として伝えた内容をブログでも紹介。「ご機嫌そうでいること」「機嫌良さそうにいること」と明かし、「これはほんっとに大切」と強調。「基本的な性格がそうじゃない人もいる。でも、機嫌が良さそうには努力次第で振る舞えるはず」と持論を展開。「人との関わりの中であの人と一緒に居たいは最大の魅力」とし、周囲との関係性の重要性についてもつづった。
その上で、「なるべくプラスの言葉を発して、ご機嫌そうでいることをオススメします」とアドバイス。「あと、挨拶！結局これが一番大事です！笑」とユーモアを交えて締めくくった。最後は「ゴキゲンな妻と息子を添えて、、、またね！」と穏やかな表情を見せる妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーと２歳の息子との“ゴキゲン”な家族ショットも公開し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「タンちゃんの笑顔が素敵」「息子くんも大好きなママのそばで充実してそう」「新社会人 キラキラ眩しいでしょうね頑張れ」「ご機嫌そうにいること、家の中でも新しい職場などでも大切にしていこうと思います」「おばたのお兄さんが頑張ってるから私も頑張れます！！！」「心に響いた！！」「新社会人として頑張ります！！」「素敵な言葉をありがとう！！」などの声が寄せられている。
おばたと山崎アナウンサーは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。