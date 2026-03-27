◆センバツ第９日 ▽準々決勝 智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）

智弁学園が４強入りを決めた。８点差をはね返す歴史的勝利。村上頌樹投手（阪神）を擁して初優勝した１６年以来、１０年ぶりの準決勝に進出した。

２回表を終えて０―８の苦しいスタートから驚異的な反撃。裏の攻撃で１点を返すと、３回に４安打で３点を奪った。４回２死一、二塁から４番の逢坂悠誠一塁手（２年）が右翼線へ２点二塁打を放ち、あっという間に２点差。５回に暴投の間に１点差に迫ると、２死一、三塁から志村叶大二塁手（３年）が右中間へ逆転の２点二塁打を放った。その後も加点し、２ケタ得点で快勝した。

プロ注目の左腕・杉本真滉投手（３年）は３回から４番手で登板。１回戦と２回戦を完投したこともあり、ベンチスタートだったが、最初の１点を返した直後からマウンドに上がると、花咲徳栄の勢いを止め、見事に流れを呼び込んだ。

甲子園での８点差からの逆転勝ちは、史上最大タイ。１９９７年夏の１回戦・市船橋１７−１０文徳、２０１４年１回戦・大垣日大１２ー１０（０ー８→最終１２ー１０）の８点差に並ぶ、最大得点差タイの逆転劇となった。

センバツでは過去３度の７点差を上回る史上最大だ。劇的な勝利で、智弁学園は春夏を通じて甲子園通算５０勝の節目に到達。小坂将商監督も史上１９人目となる３０勝目を挙げ、２９日の準決勝で中京大中京と対戦する。