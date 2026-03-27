◇第98回選抜高校野球大会専大松戸2―1山梨学院（2026年3月27日甲子園）専大松戸が初のベスト4進出を決めた。1―1の8回1死二塁の場面で5番・瀬谷鷹我（3年）が好投していた専大松戸の2年生左腕・渡部のスライダーを捉えて中前へ勝ち越し適時打を放った。1点を争う緊迫した展開で、先発の門倉昂大（3年）が9回1失点と好投した。初回はダブルスチールでも本盗を阻止。6回もスクイズを読み切るなど、捕手・吉岡伸太朗（