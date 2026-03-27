3月19日に開幕した春のセンバツ甲子園。大会8日目の26日には、優勝候補と評される大阪桐蔭高校が三重高校を6-5で下し、準々決勝に駒を進めた。【写真】「一学校では対応できない状況」寄付を募る甲子園常連校同日、宮城県代表で甲子園常連の東北高校が香川県代表の英明高校と対戦し、3-6で敗北を喫した。3回戦で甲子園を去ることになった東北高校だが、試合結果以外でも注目を集めている。私立常連校が「寄付のお願い」「東北