「選抜高校野球・決勝、智弁学園−大阪桐蔭」（３１日、甲子園球場）大会本部は近畿勢同士が激突する決勝は、予定通り１２時３０分プレーボールで進める方向と発表した。甲子園球場がある兵庫県西宮市は未明から大粒の雨が降り注いだ。夕方までは雨予報となっており、試合開催が危ぶまれていた中、大会本部は午前８時過ぎに予定通り準備を進めていくことを発表した。１０年ぶりのセンバツ制覇を目指す智弁学園・小坂監督は