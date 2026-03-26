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AIチップ界の帝王が、自信満々に「次の時代のChatGPT」にご指名です。

Nvidia（エヌビディア）のCEOであるジェンスン・フアン氏がインタビューで「毎朝使っているよ」と語ったのが「OpenClaw（オープンクロー）」。聞いたことがない人もいるかもしれませんが、それも仕方ない。だって、世に出たのはほんの数カ月前の話なんです。

「これは人類史上、最大規模でもっとも人気があり、もっとも成功したオープンソースプロジェクトです。間違いなく次のChatGPTです」

アメリカの経済ニュース専門チャンネル「CNBC」の人気投資番組『マッド・マネー』で、ウォール街でも知られる辛口コメンテーターのジム・クレイマー氏からの問いかけに、フアン氏はこう応えました。

彼が愛用しているのは「Nemo Claw」というOpenClawのNvidiaバージョンなのですが、CEO自身が日常的に使い込んでいることもアピールしました。

そもそもOpenClawって何？

OpenClawは「AIエージェント」というツール。ChatGPTのような「質問に答えてくれるチャット型AI」と違い、AIエージェントはざっくり言うと「自分で考えて行動するAI」のことです。

たとえば、「届いたメールを全部チェックして、重要なものだけ教えて」「eBayで希望の商品を探して、いい値段のものに自動で入札して」みたいに複数ステップをまたぐ複雑なタスクであっても、目標を与えれば指示せずとも自律的にこなしてくれます。

中には、PCのローカル環境にあるファイルを自ら読み込んで整理する、といったように仕事を助けてくれます。まるで、自分専用のデジタル秘書がパソコンの中に住んでいるようなイメージですね。

OpenClawは2025年11月にオーストリア人開発者のピーター・シュタインベルガー氏によって開発された、オープンソースの自律型AIエージェントプラットフォームです。

「オープンソース」というのは、誰でも無料で使えてプログラムの中身も公開されている、ということ。かつての「Linux（リナックス）」のように、世界中の開発者が自由に改良できる仕組みになっています。

OpenClawは公開からわずか数週間のうちにコンピューティング史上最速で成長したオープンソースプロジェクトになりました。その後、開発者のシュタインベルガー氏はOpenAIに参加、OpenClawもOpenAIの支援のもと運営されています。

ちなみにOpenClawのマスコットは赤いロブスター。「脱皮して成長する」というロブスターの習性が、オープンソースとして進化し続けるプロジェクトの姿勢を表しているのだとか。

「パーソナルAIのOS」という野心的な比較

Nvidiaは3月16日〜19日、カリフォルニア州サンノゼで年次開発者カンファレンス「GTC」を開催しました。そのGTCの基調講演でフアン氏はOpenClawをこう表現しました。

「MacとWindowsがパソコンのオペレーティングシステムなら、OpenClawはパーソナルAIのオペレーティングシステム。これは業界が待ち望んでいた瞬間であり、ソフトウェアにおける新たなルネサンスの始まりです」

iPhoneで言えばiOS、AndroidスマホにはAndroidが入っていますよね。フアン氏はOpenClawを「AIエージェントを動かすための新しい土台（＝OS）」と位置付けています。

Nvidiaはこれを受けて、OpenClawを企業向けに拡張したプラットフォーム「NemoClaw」を発表。OpenClawに強固なセキュリティとプライバシー機能を追加したもので、コマンド1行でインストールできます。

Nvidia「1兆ドルの受注」という見通し

インタビューの中でフアン氏が語ったのはOpenClawだけではありません。

Nvidiaの主力GPU「Blackwell」と次世代GPU「Vera Rubin」に関する受注見通しについても触れ、2027年末までにすでに1兆ドル（約150兆円）を超える受注が相当の確度で見えていることを伝えました。

その桁違いな規模に驚きつつ、NvidiaにとってはOpenClawも、きっと未来に必要なピースだと思っているのでしょう。OpenClawは単なる話題の技術ではなく、AIエージェント時代を席巻するための「次の必需品」として映っているようです。

フアン氏が毎朝の習慣に組み込むほど入れ込んでいるのも、そんな確信の表れかもしれません。

Source: CNBC, NVIDIA Newsroom, TechCrunch, CNBC (OpenClaw commoditization), Fierce Network