2026年3月1日に「マルハニチロ」から社名を変更した大手食品会社Umios（ウミオス、東京都港区）が、「回転寿司（ずし）に関する消費者実態調査」の一環で調べた「回転寿司店に行った際に最もよく食べているネタ」ランキングの結果を紹介しています。

【画像】意外な《ネタ》もランクイン？ TOP5を見る！ 男女別も画像でチェック！（29枚）

調査は2月17日から同月20日、月に1回以上回転寿司を利用する全国の15〜59歳の男女を対象にインターネットで行われました。計3000人から有効回答を得ています。

3位は「エビ」で、6.3％でした。回答者からは「歯応えが好き」（50代女性）、「好きだがあまり普段は食べない食材だから」（30代男性）といった声が寄せられたとのことです。

2位は「マグロ（赤身）」で、11.8％でした。「癖がなくておいしいから」（20代女性）、「値段も安くコストパフォーマンスが高い」（30代男性）、「うまみが1番強い」（50代男性）といったコメントがあったということです。

そして、1位は「サーモン」で、22.0％でした。「コスパがいい」（40代男性）、「光り物のような生臭さもなく、1番好きだから」（10代男性）、「安くておいしい」（30代女性）などの回答が集まったとのことです。