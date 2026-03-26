２６日午後７時１５分頃、東京都豊島区東池袋の商業施設「サンシャインシティ」２階にある人気ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」のグッズ販売店「ポケモンセンターメガトウキョー」で、２０歳代くらいの店員の女性が男に刃物で首などを刺された。

男はその場で自分の首を切り、２人は搬送先の病院で死亡した。警視庁巣鴨署が詳しい状況を調べている。

捜査関係者によると、死亡した女性とみられる人物から、過去に元交際相手のストーカー行為について警視庁に相談があったという。女性には複数の刺し傷があり、同署は男に強い殺意があったとみている。

男は２０歳代くらいでカウンター内に押し入って女性を襲ったとみられ、別の店員が「刃物を持った人が店で暴れている」と１１０番した。現場からは凶器とみられる血のついた刃物１本が見つかった。

居合わせた埼玉県志木市のパート従業員の女性（３０）によると、カウンター付近から大きな音が聞こえ、周囲の客が「助けて」などと叫びながら一斉に逃げ出した。自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を持って駆けつける警備員や、さすまたや盾を持って店内に入っていく複数の警察官も目にしたといい、女性は「店内は親子連れや外国人観光客も多く、パニック状態だった。とても怖かった」と声を震わせた。

救急車に運び込まれる人を見たという東京都練馬区の女性会社員（２１）は「自分も店を訪れるのが少し早ければ、巻き込まれていたかもしれない」と不安そうに話した。

現場はＪＲ池袋駅から東に約８００メートルで、商業施設やオフィスビルが立ち並ぶ地域。