ふわっと軽やかな口どけに、とろけるクリーム。そんな“今食べたい”を叶えてくれる新作が、不二家から登場します♡2026年6月1日（月）より全国の不二家洋菓子店で発売される「不二家の生ドーナツ」は、話題の“生”食感を楽しめる注目スイーツ。ペコちゃんmilkyドーナツで人気を集めてきた不二家ならではのこだわりが詰まった一品は、ティータイムを少し特別にしてくれそうです♪ 不二家の