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YouTubeチャンネル「ななともch～お得に充実した旅と生活を～」が、「【徹底比較】ANAダイナースvsANAアメックスゴールド！今、修行するなら？」と題した動画を公開した。動画では、現在入会キャンペーンで盛り上がりを見せている「ANAダイナースカード」と「ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」の2枚をピックアップし、それぞれのスペックや特典、実際の使い勝手を徹底的に比較している。



両カードは、いずれも年会費に対して獲得できるマイル数が多いのが特徴だ。「ANAダイナース」は、3ヶ月で180万円の決済とビジネスアカウントカードの発行で最大122,000マイル相当が獲得できる。ななともchは「必要決済額が少なく、最大獲得マイル数が多い」と高く評価した。一方の「ANAアメックスゴールド」は最大115,000マイル相当だが、キャンペーンの達成状況をアプリのバーで簡単に確認できる点をメリットとして挙げている。



さらに、基本スペックや特典についても深掘りしている。年会費は、2026年3月の価格改定後もダイナースの方が割安となる。旅行特典では、ダイナースが国内外の空港ラウンジ利用や、ハワイでの「LeaLeaトロリー」乗車券無料など実用的な特典が豊富であるのに対し、アメックスは同伴者1名無料などの強みがある。また、ダイニング特典に関しては、対象レストランで1名分のコース料金が無料になる「エグゼクティブダイニング」が利用できるダイナースが圧倒的に充実していると解説した。



しかし、実際の使い勝手という独自の視点では評価が分かれる。ななともchは、ダイナースについて「スマホでのクレカタッチ決済に未対応」「売上明細の反映が他社と比べて遅い」と指摘。日々の利便性やキャンペーンの進捗管理においては、アメックスの方が優れていると語る。



マイル獲得数や豪華な旅行・ダイニング特典を重視するなら「ANAダイナース」、スマホ決済の利便性やANA航空券購入時の高い還元率を求めるなら「ANAアメックスゴールド」と、それぞれの強みが明確になった。自身のライフスタイルや決済の目的に合わせて、最適な1枚を選ぶ参考にしてほしい。