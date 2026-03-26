地球45周分を航行した「昭和の艦」で令和の楽曲

海上自衛隊は2026年3月24日、除籍された護衛艦「あさぎり」の艦内で、舞鶴音楽隊が演奏する動画を公式YouTubeチャンネルで公開しました。演奏されたのは、大人気音楽グループ「Mrs. GREEN APPLE」の楽曲「ライラック」です。

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今回の艦内演奏は、「あさぎり」の除籍と、舞鶴音楽隊の新編50周年を記念したコラボレーション企画として実現しました。動画では、艦内の各所で音楽隊員が演奏する様子が収められており、撮影には乗員も参加したとのことです。

演奏の舞台となった「あさぎり」は、1988年3月に就役した、あさぎり型護衛艦の1番艦です。就役が昭和63年だったことから、現役の護衛艦としては唯一の「昭和生まれ」として、38年間にわたり活躍してきました。

舞鶴地方総監部によると、その総航程は約99万マイルにもおよび、これは地球約45周分に相当する距離です。2005年から2012年までの7年間は練習艦へと種別変更されましたが、その後再び護衛艦籍に戻り、舞鶴基地の第14護衛隊に所属していました。

あさぎり型護衛艦は、はつゆき型護衛艦の拡大型として開発され、ステルス性などを考慮していない無骨な外観が特徴です。船体後部には哨戒ヘリコプターを2機収容できる大きな格納庫を備えており、同型艦は合計で8隻が建造されました。