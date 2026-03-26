「今日好き」しゅんゆまカップル、交際5ヶ月記念ショットで密着「ラブラブでほっこり」「デコレーションも可愛い」
【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が3月24日、自身のInstagramを更新。恋人・倉澤俊（くらさわ・しゅん）との5ヶ月記念日ショットを公開した。
【写真】「今日好き」交際5ヶ月カップル「デコレーションも可愛い」頬寄せ密着の記念日ショット
谷村は「5month」とつつり、倉澤との2ショットを披露。頬にリボンやハートのシールを貼り、2人で頬を付けた密着ショットとなっている。
また「5」のバルーンで5ヶ月記念日を祝っているショットも投稿している。
この投稿にファンからは「2人ともビジュ最強」「ラブラブでほっこり」「めちゃくちゃ可愛すぎる」「デコレーションも可愛い」「5ヶ月おめでとう」「大好き」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、2025年12月に最終回を迎えた「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤はフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜21時〜）に外来受付の山崎海斗（やまざき･かいと）役で出演していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」交際5ヶ月カップル「デコレーションも可愛い」頬寄せ密着の記念日ショット
◆しゅんゆま、交際5ヶ月記念ショット
谷村は「5month」とつつり、倉澤との2ショットを披露。頬にリボンやハートのシールを貼り、2人で頬を付けた密着ショットとなっている。
◆谷村優真の投稿が話題
この投稿にファンからは「2人ともビジュ最強」「ラブラブでほっこり」「めちゃくちゃ可愛すぎる」「デコレーションも可愛い」「5ヶ月おめでとう」「大好き」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、2025年12月に最終回を迎えた「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤はフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜21時〜）に外来受付の山崎海斗（やまざき･かいと）役で出演していた。（modelpress編集部）
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